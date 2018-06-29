Brüksel'de AB liderleri anlaşma sağladı

AB Zirvesi'nde Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar konusunda taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin ödenmesi kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirvesinde İtalya krizi yaşandı.

Kriz aşıldı

İtalya, Zirve'de alınacak bütün kararları geçici olarak bloke ettiğini açıkladı. Ancak 10 saat süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, gece boyu süren görüşmelerin ardından sığınmacılar dahil çeşitli konularda anlaşma sağladı.

Sığınmacılar için merkezler kurulacak

Buna göre sığınmacılar için daha fazla fon ayrılacak ve ülkelerin gönüllülük esasına bağlı olarak AB içinde merkezler oluşturulacak.

Birlik dışında da merkezler oluşturulacak. İtalya ve Yunanistan topraklarında sığınmacı merkezleri açabilecek.

3 milyar euroluk yardıma onay

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, anlaşmanın ardından " Sığınmacı merkezi açıp açmamaya sonra karar vereceğiz.Ancak artık yalnız değiliz" dedi.

Sonuç bildirgesinde, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 6 milyar avroluk mali desteğin 3 milyar avroluk ikinci diliminin serbest bırakılması da kararlaştırıldı.

Rusya'ya yaptırımlar

AB liderleri Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay uzatma kararı da aldı.

Birlik üyesi 28 ülkenin lideri, sığınmacılar, ABD ile ilişkiler, savunma ve güvenlik işbirliği, Brexit ve ekonomik sorunları görüşmek için Brüksel'de biraraya gelmişti.