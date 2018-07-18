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Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu

Somali'nin ekonomik ve siyasi gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Brüksel'de iki gün süren 2. Somali Ortaklık Forumu'nda katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu ülkeye yönelik desteklerini sürdüreceklerini teyit etti.Brüksel'de dün ve bugün düzenlenen foruma, 58 ülkeden ve 6 uluslararası kuruluştan temsilciler katıldı.

Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu

Somali'nin ekonomik ve siyasi gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Brüksel'de iki gün süren 2. Somali Ortaklık Forumu'nda katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu ülkeye yönelik desteklerini sürdüreceklerini teyit etti.Brüksel'de dün ve bugün düzenlenen foruma, 58 ülkeden ve 6 uluslararası kuruluştan temsilciler katıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:01
Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu

Somali'nin ekonomik ve siyasi gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Brüksel'de iki gün süren 2. Somali Ortaklık Forumu'nda katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu ülkeye yönelik desteklerini sürdüreceklerini teyit etti.
Brüksel'de dün ve bugün düzenlenen foruma, 58 ülkeden ve 6 uluslararası kuruluştan temsilciler katıldı.
Forumun ardından yayımlanan sonuç bildirgesi, Afrika Boynuzu'nda son günlerde yaşanan olumlu ve tarihi gelişmelerin bölgedeki liderler arasındaki genişletilmiş taahhütlerin barış, istikrar, bölgesel iş birliği ve ekonomik entegrasyon için yeni imkanlar yarattığına işaret edilerek, toplantının da bu bağlamda yapıldığı belirtildi.
Somali'nin gidişatının iyi yönde olduğuna, ülkenin olağanüstü zorluklara rağmen birçok konuda ilerleme kaydettiği ifade edilen bildirgede, öte yandan Somali'de kaydedilen gelişmelerin istenilen noktada olmadığı, kurumsal kapasitenin yanı sıra gerekli hesap verilebilirlik mekanizmasının da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Bildirgede, ülkede devam eden isyan, şiddet içeren aşırılıkçılık, iklim değişimi, güç ve kaynakların düzensiz rekabeti, adaletsizlik ve yolsuzluğun tüm Somalileri tehdit ettiğine işaret edilerek, Somali'nin barışı, huzuru ve refah yolundaki ilerlemesini durdurmak isteyenlerin engelleneceği kaydedildi.
Bildirgede, Somali Federal hükümeti ve Federal Üye Eyaletler arasındaki siyasi anlaşmanın olumlu karşılandığı ve bu anlaşmanın ülkede 1969'dan sonra ilk kez 2020'de yapılacak "bir seçmen bir oy" seçimlerinin gerçekleşmesi için büyük bir adım olduğu vurgulandı.
Somali'nin IMF Heyeti Denetimdeki Programının gerekliliklerini karşılamada başarı sağladığına işaret edilen bildirgede, uluslararası finans kurumları ve borç yardımı konusunda normalleşme yolunda ilerlediği belirtildi.
"ULUSLARARASI TOPLUM SOMALİ'YE BÜYÜK BİR DESTEK MESAJI VERDİ"
Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer, forumu ve sonuç bildirgesini,değerlendirdi.
Somali'ye destek sağlayan ülkelerin periyodik olarak koordinasyon ve destek toplantıları yaptığını dile getiren Demirer, Brüksel'deki toplantının pozitif bir ortamda gerçekleştiğine dikkati çekti.
Söz konusu toplantının bugüne kadar bu konuda yapılan en yüksek katılımcı sayısına sahip olduğunu vurgulayan Demirer, şöyle konuştu:
"Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, iktidara geldikten sonra özellikle siyasi ve ekonomik reformlar konusunda büyük başarı sağladı. Toplantıda bu vurgulandı. Bu toplantıda bu hükümete ve yeni yönetime uluslararası toplum büyük bir destek mesajı vermiş oldu. 'Doğru yoldasınız, reformları yapmaya devam edin' mesajı verildi."
Birçok ülkenin Somali'ye yardımlarını teyit ettiğini kaydeden Demirer, "AB ilave maddi yardım yapacakmış. 200 milyon dolar denildi. Türkiye olarak da ayda 2,5 milyon dolar bütçe katkısı yapıyoruz. Bunu sürdüreceğimizi söyledik." diye konuştu.
Somali'nin IMF ile anlaşma sürecinde "iyi bir aşamaya" geldiğine dikkati çeken Demirer, "Somali bunda başarı sağlarsa Somali'nin çok eski borçları silinecek. Mesela, İtalya'ya 630 milyon dolar borçları var, bu silinecek. Bu silindikten sonra uluslararası piyasalardan tekrar borçlanma imkanına kavuşacaklar." bilgisini paylaştı.
"SOMALİ'YE DESTEK KONUSUNDA TEK SES"
Somali'de 5 Haziran'da federal yönetim ile yerel yönetimler arasında bir anlaşma imzalandığına işaret eden Demirer, "Bu ülkedeki federalizm anlamında en önemli anlaşmaydı." dedi.
Demirer sonuç bildirgesinin 3. maddesinin son anda eklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Etiyopya ile Eritre arasındaki bu barış anlaşmasının rüzgarının Somali'yi de etkilemesi temenni edildi. İki ülke arasındaki bu anlaşma gerçekten çok çarpıcı bir gelişme. Orada kazanılan momentumun Somali'yi de etkilemesini temenni ettik hep birlikte."
Toplantıda hiç kimsenin kelimelerin arkasında başka bir şey ifade etmeye çalışmadığını söyleyen Demirer, "Herkesin farklı bir gündemi bile olsa herkes Somali'yi destekleme konusunda tek ses çıkardı." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 18.07.2018 11:25
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