Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Temizlik yaparken balkondan düştü
TEMİZLİK YAPARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ
17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI...
Trafik bir can daha aldı
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
banner256

Brown: “2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir“

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Eğitim Özel Temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya genelinde 260 milyon çocuğun okula gidemediğini ve mevcut trendler devam ederse 2030 yılında 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuğun eğitimsiz kalacağını söyledi.

Brown: “2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir“

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Eğitim Özel Temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya genelinde 260 milyon çocuğun okula gidemediğini ve mevcut trendler devam ederse 2030 yılında 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuğun eğitimsiz kalacağını söyledi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:01
Brown: “2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir“

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Eğitim Özel Temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya genelinde 260 milyon çocuğun okula gidemediğini ve mevcut trendler devam ederse 2030 yılında 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuğun eğitimsiz kalacağını söyledi.
Brown, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çocuk işçi, çocuk evlilikleri ve çocuk kaçakçılıklarının önlenmesi ve eğitimin desteklenmesi için 11,5 milyon gencin imza toplayarak uluslararası finansal bir sistem kurulması talebinde bulunduğunu ve bu çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Her çocuğun eğitim hakkı olduğuna ve okula gitmesi gerektiğine ancak dünyanın eğitim kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Brown, ''Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak ve dünyada okul çağındaki çocukların yarısı yani 800 milyonu kaliteli eğitim alamayacak.'' dedi.
Okul çağındaki çocukların yarısının yeterli seviyede eğitim alamadığını, bazılarının ise okuma yazma dahi bilmediğini belirten Brown, çatışma bölgelerinde ise okula gidemeyen 75 milyon çocuk bulunduğunu, bunların 10 milyonun ise mülteci konumuna düştüğünü anlattı.

750 MİLYON YETİŞKİN OKUMA YAZMA BİLMİYOR
Dünya genelinde üçte ikisi kadın, 750 milyon yetişkinin de okuma yazma bilmediğine işaret eden Brown, eğitim için uluslararası finansal bir sistem kurulması ve eğitime yatırım yapılması çağrısında bulundu.
 

Son Güncelleme: 12.05.2018 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray'dan İran'a tepki...
Beyaz Saray'dan İran'a tepki...
Gazze'de sağlık sisteminde tehlike çanları çalıyor
Gazze'de sağlık sisteminde tehlike çanları çalıyor
Irak'ta genel seçimler yapılıyor
Irak'ta genel seçimler yapılıyor
Baba şikayet etti! 4 yaşındaki çocuğa ‘arkadaşını öptü’ davası…
Baba şikayet etti! 4 yaşındaki çocuğa ‘arkadaşını öptü’ davası…
ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı
ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı
Acil servis skandalı! Ölüyorum diye yardım istedi ama…
Acil servis skandalı! Ölüyorum diye yardım istedi ama…
Arkadaşlarıyla eğlenen kadına kıskanç sevgili şoku! Öyle bir şey yaptı ki…
Arkadaşlarıyla eğlenen kadına kıskanç sevgili şoku! Öyle bir şey yaptı ki…
May ve Trump telefonda görüştü
May ve Trump telefonda görüştü
Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı!
Ukrayna'da Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümü ile ilgili etno-caz festivali yapıldı!
ABD'li Şirketin Ürettiği İnsansı Robot Doğada Koşabiliyor...
ABD'li Şirketin Ürettiği İnsansı Robot Doğada Koşabiliyor...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim