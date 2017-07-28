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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

British Museum'daki 750 Bin Sterlinlik Yüzük Kayıp

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü British Museum, 750 bin sterlin değerindeki elmas yüzüğün kaybolduğunu duyurdu.

British Museum'daki 750 Bin Sterlinlik Yüzük Kayıp
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü British Museum, 750 bin sterlin değerindeki elmas yüzüğün kaybolduğunu duyurdu.

Müzeden yapılan açıklamada, Cartier marka yüzüğün aslında 2011 yılında kaybolduğu ancak müze prosedürü gereği, kayıp parçanın keşfedilmesinden beş yıl sonra "kayıp" olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Müze, yüzüğün kayıplara karıştığında kamusal alanda sergilenmediğini de aktardı.

İsimsiz bir kişi tarafından müzeye miras olarak bırakılan 750 bin sterlin değerindeki yüzük, müzenin miras ve varlık koleksiyonunda tutuluyordu. Elmas yüzüğün çalınsa dahi kesilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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