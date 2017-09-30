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30 Eylül 2017 Cumartesi 11:02

Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı

Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı
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KAMPANYADA, FİRST LADY FRANSIZ YAŞAM TARZINI SİMGELEYEN KIYAFETLER GİYMEMEKLE ELEŞTİRİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un Fransız yaşam tarzını simgeleyen kıyafetler giymediği iddiasıyla imza kampanyası başlatıldı.

Mesopinions internet sitesinde 22 Eylül'de başlatılan ve Brigitte Macron'un resmi kabullerde giydiği kıyafetlerin tarzının "uygun olmadığı" görüşünün savunulduğu kampanyaya bugüne kadar 4 bin 432 kişi imza attı.

Kampanya duyurusunda, Fransa'yı temsil etmenin bazı değerleri de temsil etmek anlamına geldiği belirtilerek, Brigitte Macron daha uygun kıyafetler giymeye çağrıldı.

"Cumhurbaşkanlığı seremonileri moda haftası değildir." ifadesinin kullanıldığı duyuruda, bu kampanyayla Brigitte Macron'un aşağılanmadığı, yaşı, kabiliyetleri ve özel yaşamının yargılanmadığı kaydedildi.

Kampanyanın yer aldığı duyuru sayfasında ayrıca Brigitte Macron'un derin bacak dekolteli iki fotoğrafına da yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı 39 yaşındaki Emmanuel Macron ile 64 yaşındaki eşi Brigitte Macron arasındaki yaş farkı ve Brigitte Macron'un giydiği kıyafetler Fransa kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.


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