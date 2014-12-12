Brezilyalı Zanlıdan 40 Cinayet İddiası

CİNAYET ZANLISI, ARALARINDA 2 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞUNUN DA BULUNDUĞU 40'TAN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Brezilya polisi, Rio de Janeiro'da 2005'ten beri 40'tan fazla kişiyi öldürdüğünü iddia eden şüpheliyi tutukladı.

Sailson Jose das Gracas, bir kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalandı. Polis memuru, "Gracas, 37 kadını, 3 adamı ve 2 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Kurbanlarını, bıçaklayarak ya da boğarak öldürdüğünü söyledi. Zanlı bu cinayetleri gerçekten işledi mi yoksa hepsi uydurdu mu bunu bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Komiser Pedro Henrique Medina, "Gracas eğer serbest bırakılırsa cinayet işlemeye devam edeceğini söyledi. Özellikle beyaz kadınları öldürmeyle ilgili takıntısı var" diye konuştu.

Gracas'ın yakalanmasından yaklaşık 2 ay önce tutuklanan güvenlik görevlisi Tiago Henrique Gomes da Rocha 39 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.