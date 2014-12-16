Brezilya'da

YAZ OLİMPİYATLARI'NIN YAPILACAĞI RİO DE JANEİRO'NUN DENİZ SUYUNDA HASTANELERDE BULUNAN SÜPER BAKTERİYE RASTLANDI

Brezilya'nın, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı ikinci büyük kenti Rio de Janeiro'nun deniz suyunda antibiyotiklere dirençli "süper bakteriye" rastlandı.

Sağlık araştırma merkezi Oswaldo Cruz Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, Carioca Nehri'nin farklı yerlerinden alınan örneklerde normalde hastanelerde bulunan süper bakteri tespit edildi.

Uzmanlar, 2016 Yaz Olimpiyatları'nın yelken ve rüzgar sörfü yarışmalarının yapılacağı Guanabara Körfezi'ne akan Carioca Nehri'nde bulunan süper bakteriye karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Araştırmanın koordinatörü Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef, bu mikroorganizmaların yol açtığı hastalıkların tedavi edilmesinin çok zor olduğunu ve genellikle hastanede tedavi gerektirdiğini belirtti. Assef, "süper bakterinin birçok modern ilaca dirençli olduğu için doktorların, nadiren kullanılan, vücutta toksik etki yapabilen ilaçlara başvurmak zorunda kaldığını" söyledi.

Bu bakterinin idrar yolları, sindirim sistemi ve akciğer enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

Brezilya, 2016'ya kadar deniz suyu kirliliğini azaltma konusunda taahhütte bulunmuştu.