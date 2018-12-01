banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
Lefkoşa’da kundaklama
LEFKOŞA’DA KUNDAKLAMA
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Girne’de uyuşturucu
Kapat

Brezilya Ordusu Rio De Janeiro\'dan Çekiliyor

BREZİLYA\'NIN YENİ SEÇİLEN DEVLET BAŞKANI JAİR BOLSONARO, RİO DE JANEİRO\'DA ORDUNUN BU YIL ŞUBAT AYINDA DEVRALDIĞI EMNİYET GÖREVİNİ UZATMAYACAĞINI AÇIKLADI

Brezilya Ordusu Rio De Janeiro\'dan Çekiliyor

BREZİLYA\'NIN YENİ SEÇİLEN DEVLET BAŞKANI JAİR BOLSONARO, RİO DE JANEİRO\'DA ORDUNUN BU YIL ŞUBAT AYINDA DEVRALDIĞI EMNİYET GÖREVİNİ UZATMAYACAĞINI AÇIKLADI

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
Brezilya Ordusu Rio De Janeiro\'dan Çekiliyor

BREZİLYA\'NIN YENİ SEÇİLEN DEVLET BAŞKANI JAİR BOLSONARO, RİO DE JANEİRO\'DA ORDUNUN BU YIL ŞUBAT AYINDA DEVRALDIĞI EMNİYET GÖREVİNİ UZATMAYACAĞINI AÇIKLADI

Rıo De Janeıro, 1 Aralık 18 : Brezilya\'nın yeni seçilen Devlet Başkanı JairBolsonaro, ordunun Rio de Janeiro kentinden çekileceğini duyurdu.

Bolsonaro, basına yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro\'da ordunun bu yıl şubat ayında devraldığı emniyet görevini uzatmayacağını ifade etti.

Kentteki şiddet olaylarıyla mücadele etmek üzere Rio de Janeiro\'ya yerleştirilen askerlerin güvenlik görevinin 31 Aralık\'ta sona ermesi ve Bolsonaro\'nun ertesi gün göreve başlaması bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı MichelTemer, uyuşturucu çeteleriyle sık sık çatışmaların yaşandığı kentte artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için orduyu devreye sokmuştu.

Hükümet, şiddet olaylarında artış kaydedilen başkent Rio de Janeiro\'daki 800 kenar mahallede kontrolü ele geçiren uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç çeteleriyle mücadele için kente yüzlerce polisin yanı sıra binlerce asker konuşlandırmıştı.

Kamu Güvenliği Bakanı RaulJungmann, ağustosta Rio de Janeiro kentinde ordunun devraldığı güvenlik görevini, bir yıl daha sürdürmesini önerdiğini ancak Brezilya Silahlı Kuvvetlerinin bu öneriyi reddettiğini söylemişti.

(AA/AK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Binlerce Aileyi Göçe Zorladı
Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Binlerce Aileyi Göçe Zorladı
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası
İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası
Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu
Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu
Cıa'dan Kaşıkçı Cinayeti Değerlendirmesi...prens Cemal Kaşıkçı’nın Öldürüldüğü Sıralarda Gazeteciyi İnfaz Eden Ekibi Denetleyen Danışmanına En Az 11 Mesaj Gönderdi
Cıa'dan Kaşıkçı Cinayeti Değerlendirmesi...prens Cemal Kaşıkçı’nın Öldürüldüğü Sıralarda Gazeteciyi İnfaz Eden Ekibi Denetleyen Danışmanına En Az 11 Mesaj Gönderdi
Bahreyn'deki Seçimlerin İkinci Turu İçin Oy Verme İşlemleri Başladı
Bahreyn'deki Seçimlerin İkinci Turu İçin Oy Verme İşlemleri Başladı
"asya Parlamentosu" Kurma Hedefi
Danimarka Göçmenleri Issız Adada Toplayacak
Danimarka Göçmenleri Issız Adada Toplayacak
41. ABD Başkanı “baba Bush“ hayatını kaybetti
41. ABD Başkanı “baba Bush“ hayatını kaybetti
Abd-meksika Sınırında Göçmen Kaçakçılığı Girişimi
Abd-meksika Sınırında Göçmen Kaçakçılığı Girişimi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim