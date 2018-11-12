Brezilya\'daki Toprak Kaymasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15\'e Yükseldi

Ankara, 12 Kasım 18 (.): Güney Amerika ülkesi Brezilya\'nın başkenti Rio de Janerio yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 15\'e çıktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, sivil savunma yetkilileri, başkente 20 kilometre uzaklıktaki Niterio şehrinin Boa Esperanca Mahallesi\'nde yoğun yağışın yol açtığı toprak kaymasında dev bir kayanın 6 hanenin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15\'e yükseldiğini belirtti.

Toprak altında kalan aralarında 3 yaşında bir çocuğun ve 10 aylık bir bebeğin de olduğu 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran yetkililer, 11 kişinin de enkazdan sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.

İtfaiye ve sivil savunma personelinin arama çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.

(AA/TUĞ/HA)