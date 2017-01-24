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24 Ocak 2017 Salı 06:38

Brezilya'daki Sarıhumma Salgını

Brezilya'da sarıhumma nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşen kişi sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Brezilya'daki Sarıhumma Salgını
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MINAS GERAIS EYALETİNDE 32, SAO PAULO EYALETİNDE İSE 3 KİŞİNİN SARIHUMMADAN ÖLDÜĞÜ KESİNLİK KAZANDI

Sao Paulo, 24 Ocak 17 : Brezilya'da sarıhumma nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşen kişi sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Minas Gerais Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sarıhumma şüphesiyle 83 ölüm vakasının araştırıldığı ve bunlardan 32'sinin kesin olarak söz konusu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, eyalette son 4 günde şüpheli sarıhumma şüpheli vaka sayısının 272'den 391'e, incelemeler sonucu kesinleşen vaka sayısının 47'den 58'e, şüpheli ölümlerin 71'den 83'e, kesin ölü sayısının ise 25'ten 32'ye yükseldiği ifade edildi.

Minas Gerais'te kesinleşen sarıhummadan ölümlerin 13 yerleşim biriminde görüldüğü aktarılan açıklamada, salgının yayılma alanıyla ilgili araştırmaların sürdüğü bilgisine de yer verildi.

SAO PAULO'DAKİ SARIHUMMA VAKALARI

Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise incelenen 13 vakadaki 3 ölümün kesin olarak sarıhumma kaynaklı olduğu, 3 ölümle ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Sao Paulo'da salgından etkilenenlerin tamamının son aylarda Minas Gerais'e gidip geldiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, bu eyalete seyahat etmeyecek ya da Sao Paulo'nun risk altındaki kuzey bölgelerinde yaşamayan kişilerin aşı yaptırmalarına gerek olmadığı vurgulandı.

(AA/ÖZ/GÜL)

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