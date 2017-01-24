Brezilya'daki Cezaevi İsyanları

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ALCAÇUZ CEZAEVİ'NDE 3 TÜNEL BULUNDU

EYALET YETKİLİLERİ, CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMANIN SÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

Sao Paulo, 24 Ocak 17 : Brezilya'da emniyet güçleri, Natal kentinde geçen hafta 26 mahkumun ölümüyle sonuçlanan isyanın gerçekleştiği Alcaçuz Cezaevi'nde 3 tünel buldu.

Emniyet yetkilileri, konuya ilişkin açıklamalarında, mahkumların bölgede etkili olan şiddetli yağışlardan yararlandığını ve kum zemine inşa edilmiş cezaevinde tünelleri kazmakta zorlanmadığını belirtti.

Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığı İletişim Dairesi ise Alcaçuz Cezaevi'nden henüz resmi bir firar kaydının olmadığını, mahkumlar cezaevi birimleri içinde serbest olduğu için ancak tamamının yeniden sayılmasından sonra durumun kesinlik kazanacağını duyurdu.

Bakanlık ayrıca pazartesi günü şafak vakti Alcaçuz Cezaevi'nde bir firar girişimi olduğunu bildirdi. Kaçmaya çalışan bir mahkumun, cezaevi memurlarının açtığı ateş sonucu kolundan vurulmasıyla diğer mahkumların geri çekildiği açıklandı.

Bu arada, askeri polis, cezaevinde rakip suç çetelerinin bulunduğu bölümler arasında 12 metre yüksekliğinde konteynerlerden oluşan geçici bariyer inşa edildiğini, mahkumları ayrı tutmayı amaçlayan bariyerin yerini daha sonra beton bir duvarın alacağını aktardı.

Bakanlık ise cezaevine konulan konteynerlerin ikinci sırasının vinç arızası nedeniyle yerleştirilemediğini, arıza giderildikten sonra operasyonun tamamlanacağını kaydetti.

(AA/ÖZ/HA)

