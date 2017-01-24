Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 06:38

Brezilya'daki Cezaevi İsyanları

Brezilya'da emniyet güçleri, Natal kentinde geçen hafta 26 mahkumun ölümüyle sonuçlanan isyanın gerçekleştiği Alcaçuz Cezaevi'nde 3 tünel buldu.

Brezilya'daki Cezaevi İsyanları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ALCAÇUZ CEZAEVİ'NDE 3 TÜNEL BULUNDU

EYALET YETKİLİLERİ, CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMANIN SÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

Sao Paulo, 24 Ocak 17 : Brezilya'da emniyet güçleri, Natal kentinde geçen hafta 26 mahkumun ölümüyle sonuçlanan isyanın gerçekleştiği Alcaçuz Cezaevi'nde 3 tünel buldu.

Emniyet yetkilileri, konuya ilişkin açıklamalarında, mahkumların bölgede etkili olan şiddetli yağışlardan yararlandığını ve kum zemine inşa edilmiş cezaevinde tünelleri kazmakta zorlanmadığını belirtti.

Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığı İletişim Dairesi ise Alcaçuz Cezaevi'nden henüz resmi bir firar kaydının olmadığını, mahkumlar cezaevi birimleri içinde serbest olduğu için ancak tamamının yeniden sayılmasından sonra durumun kesinlik kazanacağını duyurdu.

Bakanlık ayrıca pazartesi günü şafak vakti Alcaçuz Cezaevi'nde bir firar girişimi olduğunu bildirdi. Kaçmaya çalışan bir mahkumun, cezaevi memurlarının açtığı ateş sonucu kolundan vurulmasıyla diğer mahkumların geri çekildiği açıklandı.

Bu arada, askeri polis, cezaevinde rakip suç çetelerinin bulunduğu bölümler arasında 12 metre yüksekliğinde konteynerlerden oluşan geçici bariyer inşa edildiğini, mahkumları ayrı tutmayı amaçlayan bariyerin yerini daha sonra beton bir duvarın alacağını aktardı.

Bakanlık ise cezaevine konulan konteynerlerin ikinci sırasının vinç arızası nedeniyle yerleştirilemediğini, arıza giderildikten sonra operasyonun tamamlanacağını kaydetti.

(AA/ÖZ/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Adayı Pompeo, Cıa'in Yeni Direktörü Oldu Trump'ın Adayı Pompeo, Cıa'in Yeni Direktörü...
Suriye Konulu Astana Görüşmelerinin İlk Günü Sona Erdi Suriye Konulu Astana Görüşmelerinin İlk Günü...
Brezilya'daki Sarıhumma Salgını Brezilya'daki Sarıhumma Salgını
Abd'deki Olumsuz Hava Şartları Abd'deki Olumsuz Hava Şartları
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu
İtalya'daki Çığ Felaketi İtalya'daki Çığ Felaketi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Trump'ın Adayı Pompeo, Cıa'in Yeni Direktörü...
ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü...

Haberi Oku