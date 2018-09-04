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Brezilya\'da Yanan Müzede Eski Mısır Eserleri Vardı

YANAN TARİHİ ULUSAL MÜZE\'DE MISIR MEDENİYETİNDEN 700 ESER BULUNUYORDU

Brezilya\'da Yanan Müzede Eski Mısır Eserleri Vardı

YANAN TARİHİ ULUSAL MÜZE\'DE MISIR MEDENİYETİNDEN 700 ESER BULUNUYORDU

04 Eylül 2018 Salı 08:55
Brezilya\'da Yanan Müzede Eski Mısır Eserleri Vardı
YANAN TARİHİ ULUSAL MÜZE\'DE MISIR MEDENİYETİNDEN 700 ESER BULUNUYORDU
Kahire, 4 Eylül 18 : Dün yanarak kül olan Brezilya\'daki Ulusal Müze\'de Mısır\'a ait eski eserlerin olduğu bildirildi. 
Mısır resmi haber ajansı Mena\'nın haberine göre, yanan tarihi Ulusal Müze\'de Mısır medeniyetinden 700 eser bulunuyordu. 
Eski Eserler İskenderiye Ofisi Müdürü Hüseyin Abdulbasir yaptığı açıklamada, yanan müzede heykeller, lahitler ve bazı maskelerin yanı sıra eski Mısır\'daki Yunan ve Roma dönemlerine ait eserlerin de bulunduğunu dile getirdi. 
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır\'a ait eski eserlerin akıbetine ilişkin Brezilya makamlarıyla ilişki içinde olduklarını açıkladı.  
Rio de Janerio kentinde 20 milyondan fazla eski eseri barındıran Ulusal Müze\'de pazar akşamı yangın çıktı.  
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu." dedi.
1818\'de kurulan Ulusal Müze\'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika\'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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