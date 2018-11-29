Brezilya\'da Rio Valisi Gözaltına Alındı





Rio De Janeiro, 29 Kasım 18 (.): Brezilya\'da Rio de Janeiro Valisi LuizFernandoPezao, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.Polis, Pezao\'nun sabah erken saatlerde valilik sarayında federal güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.Açıklamada, Rio valiliğinde rüşvet, organize suç ve kara para aklama iddialarına odaklanan operasyona "Kurt Ağzı" adı verildiği belirtildi.Görev süresi yıl sonunda sona erecek Pezao, inşaat firmaları ve diğer şirketlerden rüşvet alınmasıyla ilgili yürütülen ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde suçlanan son üst düzey yetkili oldu.Brezilya\'da 2014 yılında başlatılan "Araç Yıkama Operasyonu" çerçevesinde onlarca siyasetçi ve iş adamına hapis cezası ceza verildi.(AA/TUĞ/ŞEB)