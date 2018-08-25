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Brezilya’da Kızamık Salgını

ÜLKEDE 4,1 MİLYON ÇOCUĞUN HALEN KIZAMIK AŞISI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Brezilya’da Kızamık Salgını

ÜLKEDE 4,1 MİLYON ÇOCUĞUN HALEN KIZAMIK AŞISI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:59
Brezilya’da Kızamık Salgını
ÜLKEDE 4,1 MİLYON ÇOCUĞUN HALEN KIZAMIK AŞISI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ
Sao Paulo, 25 Ağustos 18 : Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kızamık salgınına rağmen 4 milyondan fazla çocuğun halen aşı olmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana bin 380 kişinin kızamık hastalığına yakalandığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığının salgını önlemek için başlattığı 1-5 yaş arası çocukların aşı olmasını öngören programa katılımın az olduğu, 4,1 milyon çocuğun halen aşı olmadığı kaydedildi.
Şimdiye kadar hastalık nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, salgının en çok Venezüela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde görüldüğü belirtildi.
Venezuela\'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, bir milyondan fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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