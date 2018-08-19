Brezilya\'da Halk Venezuelalı Göçmenlere Saldırdı



VENEZUELA SINIRINA YAKIN BİR KASABANIN SAKİNLERİ, BİR KİŞİNİN GASBEDİLMESİNDEN GÖÇMENLERİ SORUMLU TUTARAK SOKAĞA DÖKÜLDÜ



Rio De Janeiro, 19 Ağustos 18 (.): Brezilya\'da Venezuela sınırına yakın bir kasabanın sakinleri, göçmenlere saldırdı.



Pakarayma kasabasında, bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulması üzerine halk, göçmenleri protesto etmek için sokaklara döküldü.



Eylemciler, soygundan dört göçmeni sorumlu tutarak, bölgedeki göçmenlere saldırdı.



Sokaklarda, "Ülkenize dönün", "Burayı terk edin" sloganları atan göstericiler göçmenleri taşladı, evlerini ve eşyalarını ateşe verdi.



Saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kaldı.



Gasbedilen Brezilyalı dükkan sahibinin, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.



Venezuelalılar, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Brezilya\'ya giriş yapıyor.



Pakarayma\'ya 50 bin göçmenin geçtiği tahmin ediliyor.

(AA/ŞEB)

