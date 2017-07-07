Brezilya'da Halk 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Protesto Etti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki gecekondu mahallesinde 10 yaşında bir çocuğun kaza kurşunuyla ölmesi yöre sakinlerinin protestolarına neden oldu.

POLİS OPERASYONU SIRASINDA KAZA KURŞUNUYLA ÖLEN ÇOCUĞUN CENAZESİNİN ARDINDAN HALK OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI

Rıo De Janeıro, 7 Temmuz 17 : Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki gecekondu mahallesinde 10 yaşında bir çocuğun kaza kurşunuyla ölmesi yöre sakinlerinin protestolarına neden oldu.

Bölge sakinleri, iki gün önce, Vanessa do Santos adındaki kız çocuğunun, Rio de Janeiro kentinin Lins gecekondu mahallesinde düzenlenen polis operasyonu sırasında kaza kurşununa kurban gitmesini protesto etti.

Başından vurularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesinin ardından göstericiler otoyolu trafiğe kapattı.

Diğer yandan 14 yaşındaki bir kız, çarşamba günü, Rio'nun gecekondu mahallerinden birindeki okulunda isabet eden kaza kurşunu sonucu ağır yaralandı.

Rio'daki yüzlerce gecekondu mahallesindeki şiddet olaylarının giderek arttığı biliniyor.

Rio sivil polisi, bu yıl 632 görgü tanığına kaza kurşunu isabet ettiğini, bunlardan en az 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi

(AA/AK/GÜL)