Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

Brezilya'da Halk 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Protesto Etti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki gecekondu mahallesinde 10 yaşında bir çocuğun kaza kurşunuyla ölmesi yöre sakinlerinin protestolarına neden oldu.

Brezilya'da Halk 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Protesto Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

POLİS OPERASYONU SIRASINDA KAZA KURŞUNUYLA ÖLEN ÇOCUĞUN CENAZESİNİN ARDINDAN HALK OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI

Rıo De Janeıro, 7 Temmuz 17 : Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki gecekondu mahallesinde 10 yaşında bir çocuğun kaza kurşunuyla ölmesi yöre sakinlerinin protestolarına neden oldu.

Bölge sakinleri, iki gün önce, Vanessa do Santos adındaki kız çocuğunun, Rio de Janeiro kentinin Lins gecekondu mahallesinde düzenlenen polis operasyonu sırasında kaza kurşununa kurban gitmesini protesto etti.

Başından vurularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesinin ardından göstericiler otoyolu trafiğe kapattı.

Diğer yandan 14 yaşındaki bir kız, çarşamba günü, Rio'nun gecekondu mahallerinden birindeki okulunda isabet eden kaza kurşunu sonucu ağır yaralandı.

Rio'daki yüzlerce gecekondu mahallesindeki şiddet olaylarının giderek arttığı biliniyor.

Rio sivil polisi, bu yıl 632 görgü tanığına kaza kurşunu isabet ettiğini, bunlardan en az 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi

(AA/AK/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti
Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
İtalya’nın güney bölgelerini teslim alan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberi Oku