FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:47

Brezilya'da Cezaevi İsyanı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanda, 152 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Brezilya'da Cezaevi İsyanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÜLKENİN SAO PAULO EYALETİNDE BAŞLAYAN İSYANDA 152 MAHKUM FİRAR ETTİ

Sao Paulo, 25 Ocak 17 : Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanda, 152 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Sao Paulo Cezaevi Yönetim Dairesi yetkilileri, eyalete bağlı Bauru kentindeki Bauru Cezaevi'nde yaşanan isyan sırasında 152 mahkumun kaçtığını açıkladı.

Yetkililer, firari mahkumlardan 90'ının askeri polis tarafından kısa sürede yakalandığını, 62 mahkumu yakalama çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, mahkumların cezaevinde inşaat halindeki 3 binayı ateşe vererek isyan başlattığını ve kaçmayı başardığını söyledi. Yetkililer, polis helikopterinin arama çalışmaları için askeri polise havadan destek verdiğini kaydetti.

İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

Cezaevi Yönetim Dairesi bin 124 kapasiteli yarı açık cezaevinde bin 427 mahkumun bulunduğunu açıklarken, Cezaevi Memurları Sendikası yetkilileri ise cezaevinin 742 kişi kapasiteli olduğunu ancak burada bin 500 kişinin kaldığını belirtti.

Hapishane Memurları Sendikası Başkanı Gilson Pimentel Barreto da cezaevi memurlarının rutin kontrol sırasında mahkumlardan birinde cep telefonu yakalaması üzerine isyanın başladığını, memurların mahkumu dışarı çıkarmasına diğer mahkumların izin vermediğini ifade etti.

Cezaevindeki isyanın ardından, Eğitim Bakanlığının, bölgedeki Nucleo Habitacional Fortunato Rocha Lima okulundaki görevlileri eğitim birimlerinde yalnız kalmamaları konusunda uyardığı ve bazılarının başka okullara gönderildiği belirtilirken, kentteki dükkanlar kepenk kapattı.

Brezilya'da yeni yılla birlikte başlayan cezaevi isyanlarında 100'ü aşkın mahkum hayatını kaybederken 200'ün üzerinde mahkum da firar etti.

(AA/AK/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Bilim Adamları Işığı Üç Boyutlu Yansıtabilen Nano-malzeme Geliştirdi Bilim Adamları Işığı Üç Boyutlu Yansıtabilen...
İklim Değişikliğinin Etkileri 2100'e Kadar İki Katına Çıkabilir İklim Değişikliğinin Etkileri 2100'e Kadar İki...
Ruslar İlk Elektromanyetik Silahı Test Etti Ruslar İlk Elektromanyetik Silahı Test Etti
Belçika'da Yabancı Savaşçı Operasyonu Belçika'da Yabancı Savaşçı Operasyonu
Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların Astana görüşmeleriyle...

Haberi Oku