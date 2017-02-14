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14 Şubat 2017 Salı 12:50

Brezilya'da 161 Askeri Polis Hakkında Dava Açıldı

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde 11 gündür süren greve katılmakla suçlanan 161 askeri polisin görevden alınması yönünde dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Brezilya'da 161 Askeri Polis Hakkında Dava Açıldı
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ASKERİ POLİSLER, ESPİRİTO SANTOS'DA 11 GÜNDÜR DEVAM EDEN GREVE KATILMAKLA SUÇLANIYOR

Sao Paulo, 14 Şubat 17 : Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde 11 gündür süren greve katılmakla suçlanan 161 askeri polisin görevden alınması yönünde dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerin, grevde ve akabinde yaşanan şiddet olaylarında rolü bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 703 askeri polisten 161'inin görevden alınması için adli süreç başlattığı belirtilirken, askeri polislerin suçlu bulunmaları halinde 8 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Espirito Santos, pazartesi günü haftaya daha sakin başlarken, okullarda eğitime devam edildiği, bankaların ve fatura ödeme noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Eyalette bin 743 askeri polisin iş başı yaptığı, bu sayının eyaletin toplam askeri polis gücünün yüzde 17'sine tekabül ettiği kaydedildi.

Espirito Santos yönetimiyle bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanırken, grev askeri polislerin yakınları tarafından sürdürülüyor.

Askeri polislerin maaş artışı talebiyle greve gittiği 4 Şubat'tan bu yana eyalette 137 kişi öldürüldü.

TEMER'DEN RİO DE JANEİRO'YA TAKVİYE BİRLİK

Bu arada Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao'nun talebi doğrultusunda eyalete takviye ordu birliklerinin gönderilmesine onay verdi.

Dün başkanlık sarayında Temer ile bir araya gelen Pezao, askeri polis grevinin yayılma olasılığına ve yaklaşan karnaval mevsimine işaret ederek, eyalete takviye birlikler görevlendirilmesini talep etti.

Temer'in onay verdiği takviye birliklerin, bugünden itibaren eyalete gönderilmeye başlanmasını bekleniyor.

Brezilya yasalarına göre, polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, hapis cezasına çarptırılıyor. Askeri polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askeri polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini istiyor.

Eyaletteki grev, güvenlik hizmetlerinde aksamalara ve sokaklarda suçların artmasına neden oluyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

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