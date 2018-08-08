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Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kapattığı sınırı yeniden açtı.

Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kapattığı sınırı yeniden açtı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kapattığı sınırı yeniden açtı.
Federal Yargıç Helder Barreto'nun, pazartesi günü, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin karayoluyla Brezilya'ya girişlerinin geçici olarak durdurulmasına karar vermesinden bir gün sonra sınır yeniden açıldı.
Alt mahkemenin kararını bozan Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, göçmenleri ağırlamanın zorluklarından dolayı "kapıları kapatmak" gibi kolay yolu seçmenin meşru olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, iki ülke arasındaki sınırı kapatmanın, uluslararası hukuk çerçevesinde korunma hakkına sahip olan bireylerin durumunu etkileyebileceği belirtildi.
Barreto'nun kararında, göçmen akışını karşılayabilecek uygun şartlar sağlanana kadar sınır geçişlerinin durdurulacağı, yasağın hava ve deniz yoluyla gelen göçmenleri kapsamayacağı bildirilmişti. 
Öte yandan tedbirin ülkenin kuzey eyaletlerinde Venezuelalı göçmenlerin gelişiyle yaygınlaşan kızamık vakalarına karşı tedbir alınmaya başlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekmişti. 
Venezuelalı göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu Amazonas ve Roraima eyaletlerinde görülen salgın binden fazla kişiyi etkilerken, 5 çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kara sınırından günde yaklaşık 800 Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor. 
Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.
 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 12:34
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