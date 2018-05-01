Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.074
DOLAR
4.0835
STERLİN
5.5781
EURO
4.9135
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
Postanede paket vurgunu
POSTANEDE PAKET VURGUNU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

Brezilya'da yangın faciasında gökdelen çöktü!

Brezilya’da yangın çıkan 26 katlı bir gökdelen çöktü. Yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Brezilya'da yangın faciasında gökdelen çöktü!

Brezilya’da yangın çıkan 26 katlı bir gökdelen çöktü. Yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 13:41
Brezilya'da yangın faciasında gökdelen çöktü!

Brezilya'da yangın faciasında gökdelen çöktü: 1 ölü, 3 kayıp

Brezilya’da yangın çıkan 26 katlı bir gökdelen çöktü. Yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 26 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Alevleri saran bina yanarak çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı ifade edildi. Alevlerin gökdelenin yanındaki bir başka binaya sıçradığı ancak binanın çökme tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Çöken binada evsizlerin kaldığı ve eski bir polis merkezi olduğu öğrenildi. Sao Paulo İtfaiyesi, binada yaklaşık 50 ailenin yaşadığını belirtti.

Yangının gece saatlerinde binanın ilk katında başladığı ve kısa sürede diğer katlara sıçradığı bildirildi.

Yaklaşık 150 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaBinaYangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp Ceo'su İstifa Etti... Gerekçe Kriptolama Kriterlerinin Gevşetilmesi
Whatsapp Ceo'su İstifa Etti... Gerekçe Kriptolama Kriterlerinin Gevşetilmesi
Avengers Gişe Rekorları Kırdı!
Avengers Gişe Rekorları Kırdı!
Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!
Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!
Hollanda'da İslamofobik Seçim Kampanyası Yapan Parti Yargılanmayacak...
Hollanda'da İslamofobik Seçim Kampanyası Yapan Parti Yargılanmayacak...
"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”
"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”
"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"
"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"
Soğuk Savaş’tan Dünyanın En Büyük 11. Ekonomisine Güney Kore...
Soğuk Savaş’tan Dünyanın En Büyük 11. Ekonomisine Güney Kore...
Kardinal Pell, Avustralya'da Cinsel İstismardan Yargılanacak!
Kardinal Pell, Avustralya'da Cinsel İstismardan Yargılanacak!
"Endonezya'da Müslüman Alimler Toplantısı"
"Endonezya'da Müslüman Alimler Toplantısı"
Brezilya'da Çıkan Yangında 26 Katlı Bina Çöktü
Brezilya'da Çıkan Yangında 26 Katlı Bina Çöktü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim