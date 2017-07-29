Brezilya'da Uyuşturucu Çeteleriyle Mücadelede Başlatıldı

YÜZLERCE POLİS, BİNLERCE ASKER GÖREV BAŞINDA

Brezilya'da 8 bin 500 asker, uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç çeteleriyle mücadele etmek için başkent Rio de Janeiro'da konuşlandırıldı.

Hükümet, şiddet olaylarında artış kaydedilen başkent Rio de Janeiro'daki 800 kenar mahallede kontrolü ele geçiren uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç çeteleriyle mücadele etmek için yüzlerce polisin yanı sıra 8 bin 500 asker görevlendirdi.

Alınan önlemlerin ardından askerler, Santos Dumont Havaalanı çevresinde zırhlı araçlarla devriye gezdi ve Guanabara Körfezi çevresinde önlemlerini artırdı.

Savunma Bakanı Raul Jungmann, dün ordunun, Rio de Janeiro'da 800 kenar mahallede kontrolü elinde tutan uyuşturucu kaçakçılarına karşı düzenlenen polis operasyonlarında yer alacağını açıklamıştı.

Askeri birliklerin, eyaletteki kaçakçılar ve çetelerle mücadelesinin 2018 sonuna kadar sürmesi bekleniyor.