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Brezilya'da Kızamık Salgını!

Brezilya'da patlak veren kızamık salgınında 6 kişi yaşamını yitirdi. 

Brezilya'da Kızamık Salgını!

Brezilya'da patlak veren kızamık salgınında 6 kişi yaşamını yitirdi. 

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Brezilya'da Kızamık Salgını!

 Brezilya'da patlak veren kızamık salgınında 6 kişi yaşamını yitirdi. 
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yıl başından bu yana bin 200 kişinin kızamığa yakalandığı, bunlardan 6'sının hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, kızamık vakalarının çoğuna ülkenin Venezuela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde rastlandığına dikkat çekildi.
Brezilya'nın bu ay, hastalıkla mücadele kapsamında  1 ila 5 yaş arasındaki tüm çocuklar için aşı kampanyası başlattığı bildirildi.
Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin çöktüğü, bir milyonu aşkın kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor. 
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 14:05
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