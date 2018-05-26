Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevine karşı polise yetki

Brezilya Devlet Başkanı MichelTemer, artan dizel yakıt fiyatlarına tepki amacıyla greve devam eden kamyon sürücülerine müdahale etmesi için polisi yetkilendirdi.

BBC'deki habere göre, ülkenin pek çok kentinde yolları kapatarak dizel fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon sürücülerinin grevi 5. gününe girerken, Devlet Başkanı Temer, polise, kamyonculara müdahale ederek yolları açma talimatında bulundu.

Temer, az sayıdaki kamyoncuların, işlerini yapmak isteyen diğer kamyonculara engel olduğunu belirterek, buna hakları olmadığını ifade etti.

Kamyoncular Derneği, yaklaşık 600 bin kamyoncuyu temsilen yaptığı açıklamada, fiyatlarda indirime gidene kadar geri çekilmeyeceklerini duyurdu.



Devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın, dün, kamyon sürücülerinin grevinden dolayı, dizel fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek, grevi sonlandırmadı.Petrobras üst düzey yöneticisi PedroParente, dünkü açıklamasında, dizel fiyatlarının 15 gün boyunca sabit tutulacağını belirterek, "Bu, istisnai bir önlem. Şirketin fiyatlandırma politikasını değiştirdiği anlamına gelmiyor." dedi.Parente, bu durumun hükümete, kamyon sürücüleri ile görüşmek için 15 gün vereceğini kaydetti.Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık 2 kat zam geldi.