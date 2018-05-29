Brezilya'da Kamyon Şoförlerinin Grevi Fiyat Kesintisine Rağmen Sürüyor...

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in, kamyon şoförlerinin grevini sona erdirmek için dizel fiyatlarında indirim yapılacağını açıklamasına rağmen ülkenin bazı bölgelerinde eylemler devam ediyor.

BBC'nin haberine göre Temer'in, dizel yakıt fiyatlarında, grev başlamadan öncekine kıyasla 60 günlüğüne yaklaşık yüzde 10 indirim yapılacağını ve dizel fiyatının litre başına 0,46 real (yaklaşık 65 kuruş) düşürüleceğini belirtmesine rağmen kamyon şoförleri grevlerini sürdürüyor.

Bazı sendikalar devlet başkanın açıklamasına destek verirken, bazı sendikalar greve devam etmek konusunda ısrar ediyor.

Ülkenin pek çok kentinde yolları kapatarak dizel yakıt fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon şoförlerinin grevi nedeniyle petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor, süpermarket rafları boşalıyor.

Et üreticileri, 70 milyon tavuğun yem yetersizliği nedeniyle telef olduğunu açıkladı.

Hükümet, bazı sendikalara hükümet karşıtı provokatörlerin sızdığını ileri sürerken, çoğu protestocu hükümeti istifaya çağırıyor.



KAMYON ŞOFÖRLERİNİN GREVİHükümet tarafından dizel yakıt fiyatları düşürülene kadar grevi sürdüreceklerini belirten kamyon şoförleri, bazı yol ve köprü ücretlerinde de indirime gidilmesini talep ediyor.Ülkede yakıt ve gıda kıtlığına neden olan grevin, başladığı 21 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar kayba yol açtığı tahmin ediliyor.Petrobras'ın, 23 Mayıs'ta grevden dolayı dizel yakıt fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek grevi sonlandırmamıştı.Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık iki kat zam geldi.