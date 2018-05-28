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Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde

Brezilya'nın pek çok kentinde yolları kapatarak dizel yakıt fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon şoförlerinin grevi 7. gününe girdi.

Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde

Brezilya'nın pek çok kentinde yolları kapatarak dizel yakıt fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon şoförlerinin grevi 7. gününe girdi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 06:55
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde

Brezilya'nın pek çok kentinde yolları kapatarak dizel yakıt fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon şoförlerinin grevi 7. gününe girdi.

Hükümet tarafından dizel yakıt fiyatları düşürülene kadar grevi sürdüreceklerini belirten kamyon şoförleri, aynı zamanda bazı yol ve köprü ücretlerinin de düşürülmesini talep ediyor.

The Folha de S. Paulo gazetesi, ülkede yakıt ve gıda kıtlığına neden olan grevin başladığı 21 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar kayba neden olduğunu kaydetti.

Polisin, kapatılan 529 yoldan 132'sini temizleyerek, acil durum yakıt sevkiyatı yapan araçların ordu tesislerine ve polis karakollarına ulaşmasını sağladığı bildirildi.

Devlet Başkanı Michel Temer'in, bugün kabine üyeleriyle bir araya gelerek kamyon şoförlerinin grevini sona erdirmek amaçlı fikir teatisinde bulunduğu ve öneriler arasında dizel yakıt fiyatlarında en az 60 günlüğüne yüzde 10 indirim yapılmasının yer aldığı belirtildi.

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Temer, 25 Mayıs'ta, polise, kamyonculara müdahale ederek yolları açma talimatı vermiş ve az sayıdaki kamyoncuların, işlerini yapmak isteyen diğer kamyonculara engel olduğunu belirterek, buna hakları olmadığını söylemişti.

Kamyoncular Derneği ise yaklaşık 600 bin kamyon şoförünü temsil ettiğini belirterek, fiyatlarda indirime gidene kadar geri çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın, 23 Mayıs'ta grevden dolayı dizel yakıt fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek grevi sonlandırmamıştı.

Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık iki kat zam geldi.

 

Son Güncelleme: 28.05.2018 10:33
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