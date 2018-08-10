Brezilya'da Geçen Yıl 64 Bine Yakın Cinayet İşlendi!

Brezilya'da suç istatistiklerini izleyen bağımsız bir kuruluş, ülkede geçen yıl 63 bin 880 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından yapılan açıklamada, 2017'de, saatte ortalama 7,2 kişinin cinayete kurban gittiği ve 63 bin 880 kişinin öldürüldüğü ortaya kondu.

Açıklamada, ülkede giderek artan polis şiddeti, söz konusu rakamlardaki artışın bir nedeni olarak gösterilirken, binden fazla kadının, cinsiyeti nedeniyle nefret suçlarına kurban gittiği belirtildi.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve kamu araştırma enstitüsü IPEA tarafından yürütülen çalışmada, ülkede 2016'da 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtilmişti.

Araştırmacılar, 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiğini ifade etmişti.

