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Brezilya'da Eski Devlet Başkanının Hapse Atılması Protesto Edildi!

Brezilya'da binlerce kişi eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılmasını protesto etti.

Brezilya'da Eski Devlet Başkanının Hapse Atılması Protesto Edildi!

Brezilya'da binlerce kişi eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılmasını protesto etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
Brezilya'da Eski Devlet Başkanının Hapse Atılması Protesto Edildi!

 Brezilya'da binlerce kişi eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılmasını protesto etti.

 

Ülkenin Curitiba kentinde toplanan en az 6 bin kişi Lula da Silva'nın haksız yere cezaevine gönderildiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

 

İşçi Partisinin rengi olan kırmızı kıyafetler giyen göstericiler, eski devlet başkanının serbest bırakılması yönünde slogan attı.

 

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onamasının ardından Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasından 7 Nisan'da çıkarak kendisini bekleyen federal polis yetkililerine teslim olmuştu.

 

Eski Maliye Bakanı Antonio Palocci, Petrobras'ta yapılan yolsuzlukları soruşturan federal mahkemede verdiği ifadede, Lula'nın çeşitli ticari sözleşmelerde ayrıcalık tanınması karşılığında partisine 96 milyon dolarlık yardım konusunda Odebrecht ile anlaşma yaptığını iddia etmişti. Palocci'nin iddialarına göre, anlaşma, Lula'nın enstitüsü için bir bina ve ticari kullanım amaçlı bir apartman dairesi inşa edilmesini de içeriyordu.

 

PETROBRAS'TAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

 

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

 

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

 

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

 

Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu.

 

Lula, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

 

Temyiz Mahkemesi, Lula'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
Luiz Inacio Lula Da SilvanHAPSEAtıldı
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