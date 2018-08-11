Brezilya'da çelik fabrikasında patlama

PATLAMADA 25 KİŞİ YARALANDI
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ülkenin doğusundaki Minas Gerais eyaletinin Ipatinga şehrinde bir çelik fabrikasında patlama meydana geldiği bildirildi.
Ipatinga İtfaiyesinden yapılan açıklamada, şehirdeki Usiminas Çelik Şirketi'ne ait fabrikada üretimde kullanılan gazların depolandığı gazometre konteynerinin patladığı belirtildi.
Patlamada 25 işçinin yaralandığı, yaralıların durumunu iyi olduğu ifade edildi.
Patlama nedeniyle dev duman bulutları şehri kaplarken fabrika yakınındaki bazı okul ve konutlar tahliye edildi.