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Brezilya'da çatışma: 11 ölü

Brezilya'da çatışma: 11 ölü

21 Ağustos 2018 Salı 06:56
Brezilya'da çatışma: 11 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde çıkan çatışmada en az 11 kişi öldü.

Ordu Sözcüsü Carlos Cinelli, polis ve askerlerin katıldığı operasyonlarda çatışma çıktığını ve en az 11 şüphelinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmada 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Operasyonda ayrıca 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Kentte 2016 yılında düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında yaşanan suç olaylarından dolayı, askerlere de operasyonlara katılması yetkisi verilmişti.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 10:22
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