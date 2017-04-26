Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

Brezilya'da Amazon Yerlileri Polisle Çatıştı

Brezilya'da Amazon yerlilerinin Ulusal Kongre Binası önünde düzenlediği barışçıl protesto gösterisi çatışmaya dönüştü.

Brezilya'da Amazon Yerlileri Polisle Çatıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KONGRE BİNASI ÖNÜNDEKİ PROTESTODA POLİS GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE EDERKEN YERLİLER OK VE MIZRAKLARLA KARŞILIK VERDİ

 Brezilya'da Amazon yerlilerinin Ulusal Kongre Binası önünde düzenlediği barışçıl protesto gösterisi çatışmaya dönüştü.

Amazon yerlilerinin başkent Brasilia'da Kongre yerleşkesi içinde son bir haftadır sürdürdüğü oturma eylemine polisin müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken yerliler ellerindeki ok ve mızraklarla karşılık verdi.

Polis yetkilileri, protestocuların Kongre önündeki meydanda bulunan fıskiyenin yanına yaklaşarak daha önce karşılıklı anlaşmaya varılan gösteri alanı sınırlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Göstericiler ihlal iddiasını reddederek polisin gösteriyi dağıtmak için bahane aradığını savundu.

Olayda yaralanan olmazken, göstericiler en az 4 yerli protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltıları doğrulamayan polis, konu hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da çoğunluğu Amazon Nehri havzasında yaşayan çok sayıda yerli topluluk bulunuyor.

Yerlilerin, topraklarında faaliyet gösteren çiftçiler, ormancılar ve diğer işletmelerle çatışması sık görülen bir durum. Ancak son dönemde artan ekonomik krizle bu tür çatışmaların arttığını belirten yerli temsilcileri, Devlet Başkanı MichelTemer liderliğindeki hükümetten, yerli haklarının daha iyi korunabilmesi için adımlar atmasını bekliyor.

GECEKONDU MAHALLESİNDE PROTESTO

Bu arada ülkenin en büyük şehri Rio de Janeiro'da gecekondu mahallesi Alemao'da, mahalle sakinleri güvenlik güçleriyle mahalleye hakim olan suç çeteleri arasında son bir haftada giderek yoğunlaşan ve en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı çatışmaları protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Mahalle sakinleri, çatışmaların güvenlik güçlerinin mahallede bir gözcü kulesi inşa etmesinin ardından yoğunlaştığını ve olaylarda en son karnına serseri kurşun isabet eden 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması Yasaklandı 'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması...
Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü
Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız Girdi Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız...
Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara Bağlamak Üzere Olağanüstü Bir Zirvede Bir Araya Geldi Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde...

Haberi Oku