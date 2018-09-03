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Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

03 Eylül 2018 Pazartesi 06:49
Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

RİO DE JANERİO'DAKİ ULUSAL MÜZE'DEKİ YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI 
 

 BREZİLYA DEVLET BAŞKANI MİCHEL TEMER:  "200 YILLIK BİRİKİM VE BİLGİ KAYBOLDU"
 

Brezilya'da aralarında dinozor fosillerinin de bulunduğu 20 milyondan fazla eserin bulunduğu 200 yıllık müzede yangın çıktı.

Yetkililer, ülkenin en eski müzelerinden biri kabul edilen Rio de Janerio kentindeki Ulusal Müze'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı. 

Yaklaşık 80 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı. 

İtfaiye ekibinden Roberto Robadey, birkaç saat içinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini kaydetti.

Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu." dedi.

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu

Son Güncelleme: 03.09.2018 10:23
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