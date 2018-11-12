banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92102
ALTIN
211.053
DOLAR
5.4481
STERLİN
7.0350
EURO
6.1378
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Teskol teminata bağlandı
Teskol teminata bağlandı
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Amougou teminatı yerine getiremedi
Amougou teminatı yerine getiremedi
banner282
Flaş Haber
Bana iftira attılar
Kapat

Brexit Müzakereleri "ilerlemiyor"

AB KONSEYİ, BREXİT MÜZAKERELERİNDE İRLANDA İLE KUZEY İRLANDA ARASINDAKİ SINIR KONUSU ÇÖZÜLEMEDİĞİ İÇİN HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞINI AÇIKLADI

Brexit Müzakereleri "ilerlemiyor"

AB KONSEYİ, BREXİT MÜZAKERELERİNDE İRLANDA İLE KUZEY İRLANDA ARASINDAKİ SINIR KONUSU ÇÖZÜLEMEDİĞİ İÇİN HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞINI AÇIKLADI

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Brexit Müzakereleri
AB KONSEYİ, BREXİT MÜZAKERELERİNDE İRLANDA İLE KUZEY İRLANDA ARASINDAKİ SINIR KONUSU ÇÖZÜLEMEDİĞİ İÇİN HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞINI AÇIKLADI
Brüksel, 12 Kasım 18 (.): Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere ile birlik arasında devam eden Brexit müzakerelerinde İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusu çözülemediği için henüz anlaşma sağlanamadığını bildirdi.
Brexit müzakerelerinde son durumun değerlendirildiği  AB Genel İşler Konseyi toplantısı Brüksel\'de gerçekleştirildi.
AB Konseyi\'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, AB Komisyonu BrexitBaşmüzakerecisiMichelBarnier\'in AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanlarına İngiltere\'yle son haftalarda yapılan Brexit müzakereleri hakkında bilgilendirmede bulunduğu bildirildi.
AB ve İngiltere arasında müzakerelere yoğun biçimde devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Henüz bir anlaşma sağlanamadı. Özellikle İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında somut sınır uygulanmamasına yönelik bir çözüm bulunması gibi önemli konularda müzakereler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, anlaşma sağlanamaması ihtimaline yönelik hazırlık çalışmalarına ise devam edeceği kaydedildi.
BREXİT SÜRECİ
AB ile İngiltere arasında Haziran 2017\'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere\'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.
Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere\'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.
 Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019\'da AB\'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere\'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.
 (AA/TUĞ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Çin'in
Çin'in "bekarlar Günü" Hasılatı 30,8 Milyar Dolar
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Kabil'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Kabil'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Nijerya'daki Kolera Salgını
Nijerya'daki Kolera Salgını
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim