banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
gök gürültülü yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98991
ALTIN
220.024
DOLAR
5.5748
STERLİN
7.3276
EURO
6.4325
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
Alkol başına dert açtı
ALKOL BAŞINA DERT AÇTI
Merit Hotel soruşturması sürüyor
MERİT HOTEL SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

"brexit Konusunda Tüm Senaryolara Hazırlanıyoruz"

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: (BREXİT KONUSUNDA) SORUMLU VE İLERİYİ GÖREN HÜKÜMET YÖNETİMİ OLARAK TÜM SENARYOLARA HAZIRLANIYORUZ

"brexit Konusunda Tüm Senaryolara Hazırlanıyoruz"

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: (BREXİT KONUSUNDA) SORUMLU VE İLERİYİ GÖREN HÜKÜMET YÖNETİMİ OLARAK TÜM SENARYOLARA HAZIRLANIYORUZ

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: (BREXİT KONUSUNDA) SORUMLU VE İLERİYİ GÖREN HÜKÜMET YÖNETİMİ OLARAK TÜM SENARYOLARA HAZIRLANIYORUZ"

Berlin, 17 Ekim 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere\'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda tüm senaryolara hazırlandıklarını söyledi.

Merkel, Federal Meclis\'te, bu akşam başlayacak AB Lider Zirvesi\'ne ilişkin yaptığı konuşmada, zirvede Brexit konusunun da ele alınacağını belirterek, şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmelerde iki tarafın iyi niyetli yoğun müzakereler yaptığını kaydetti.

AB Komisyonunun Brexit müzakerecisi Michel Barnier\'in Brexit anlaşmasının yüzde 90’ının tamamlandığını ifade ettiğine işaret eden Merkel, ancak İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusunun çözülmediğini dile getirdi.

Brexit konusunda iyi ve kabul edilebilir bir anlaşmanın zamanında yapılması fırsatının hala bulunduğunu savunan Merkel, Brexit\'ten sonra İngiltere’nin AB’nin yakın ve güvenilir bir partneri kalmasını arzu ettiğini kaydetti.

Anlaşma yapılmadan İngiltere’nin AB\'den ayrılabilme olasılığına da değinen Merkel, "Sorumlu ve ileriyi gören hükümet yönetimi olarak tüm senaryolara hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ÜYESİ OLMAKLA PARTNERİ OLMAK ARASINDA FARK OLMASI LAZIM"

Merkel, Almanya’da yaşayan İngiliz vatandaşlarının durumu, İngiltere’de yaşayan Almanların ve şirketlerin olumsuz etkilenmemesi gibi somut konuların bulunduğuna işaret etti.

AB\'de kalacak 27 ülkenin bütünlük içinde bir çözüm bulmalarının önemli olduğunu belirten Merkel, "Sonuçta AB üyesi olmakla bir üçüncü ülke olarak AB’nin partneri olmak arasında bir fark olması lazım." diye konuştu.

TERÖR VE SİBER SALDIRILARLA MÜCADELE

Gelecek yıl Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapılacağına da dikkati çeken Merkel, adil ve özgür seçimlerin işleyen demokrasilerin temelini oluşturduğunu, bu temeli teknolojinin hızlı değiştiği dönemde de etkili şekilde korumak gerektiğini vurguladı.

Deneyimlerin, seçmenlerin demokratik iradesinin dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar veya bilgilerin istismar edilmesiyle tahrif edildiğini gösterdiğini anlatan Merkel, “Seçimleri manipüle edenler veya siber suçları işleyenler ülke sınırlarında durmuyor." dedi.

Zirvede, sosyal medyada bilgilerin seçim kampanyalarında istismar edilmemesi ve partilerin dezenformasyon yapmamaları için düzenleme yapılması konusunun gündeme alınacağını belirten Merkel, “Bu konuda maddi yaptırımlar düşünülebilir. Siyaset sorumluk almak anlamına gelir. Avrupa’nın demokratik oyun kurallarına uymayanlar AB’den partiler için maddi yardımlar almayı bekleyemez." ifadesini kullandı.

Merkel, siber saldırılarını önleme konusunda gelecekte AB içinde daha yakın iş birliği içinde olacaklarını dile getirdi.

Terör saldırılarını önleme konusunda da bilgi paylaşımını daha iyi yapmak gerektiğini söyleyen Merkel, şunları kaydetti:

"Sistemlerimizin ulusal ve uluslararası çapta uyumlu olmamasından dolayı saldırıların engellenememesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda çalışmak gerekir. Bunun yanında halkın temel özgürlüklerine kısıtlama getirmeden internet sayfalarında terör propagandası gibi yasa dışı içeriklerin kaldırılmasının kolaylaşması lazım."

AB Liderler Zirvesi’nin ardından Brüksel’de Asya-Avrupa Toplantısı’nın (ASEM) yapılacağına işaret eden Merkel, Asya ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

(AA/TUĞ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya İle Mısır Arasında
Rusya İle Mısır Arasında "stratejik İş Birliği" Anlaşması
Pompeo'dan Türkiye Açıklaması
Pompeo'dan Türkiye Açıklaması
Cinsel İstismar İddialarıyla Karşı Karşıya Kalan Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti
Cinsel İstismar İddialarıyla Karşı Karşıya Kalan Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti
Yemen'de Luban Kasırgası Nedeniyle 2 Kişi Öldü, 300 Aile Tahliye Edildi
Yemen'de Luban Kasırgası Nedeniyle 2 Kişi Öldü, 300 Aile Tahliye Edildi
Interpol'den 93 Ülkede Uyuşturucu Operasyonu
Interpol'den 93 Ülkede Uyuşturucu Operasyonu
Hrw'den Yetim Uygur Çocuklar Uyarısı
Hrw'den Yetim Uygur Çocuklar Uyarısı
Kırım'da Okuldaki Patlamada 18 Kişi Öldü
Kırım'da Okuldaki Patlamada 18 Kişi Öldü
Latin Amerika'da 26 Milyon Kişi Aşırı Yoksul
Latin Amerika'da 26 Milyon Kişi Aşırı Yoksul
Sigorta Dolandırcılığı İçin Kendini Ölmüş Gösterdi, Karısı İki Çocuğuyla İntihar Etti
Sigorta Dolandırcılığı İçin Kendini Ölmüş Gösterdi, Karısı İki Çocuğuyla İntihar Etti
Wef, En Rekabetçi Ülkeleri Açıkladı
Wef, En Rekabetçi Ülkeleri Açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim