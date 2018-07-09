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Brexıt Bakanı Danıel Davıs görevinden istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini yürütmekle sorumlu bakanı Daniel Davis görevinden istifa etti.

Brexıt Bakanı Danıel Davıs görevinden istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini yürütmekle sorumlu bakanı Daniel Davis görevinden istifa etti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 06:37
Brexıt Bakanı Danıel Davıs görevinden istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini yürütmekle sorumlu bakanı Daniel Davis görevinden istifa etti.

Davis'in istifası, AB ile yeni müzakere pozisyonuna kabinede zorlukla destek bulmuş olan İngiltere Başbakanı Theresa May'e büyük darbe olarak yorumlanıyor.

Bakanlar 12 saat süren toplantının ardından Cuma günü İngiltere'nin Brexit sonrası AB ile ilişkilerine yönelik ortak bir planda uzlaştıklarını açıklamıştı ancak kabine içinden May'in Brexit planına karşı "çok yumuşak" olduğu gerekçesiyle karşıt sesler yükseliyordu. Planda İngiltere ile AB arasında bir serbest ticaret bölgesi yaratılması öngörülüyordu.

May'e yazdığı istifa mektubunda Davis, "Şu anda izlenen taktik ve siyaset İngiltere'nin ortak pazar ve gümrük birliğinden ayrılma ihtimalinin giderek azaldığını gösteriyor" dedi.

Davis izlenen siyasetin genel yönünün İngiltere'yi "En iyi ihtimalle zayıf bir pozisyonda bırakacağı, büyük ihtimalle de kaçınılamaz bir duruma sokacağı" eleştirisinde bulundu.

May ise Davis'e yazdığı cevap mektubunda "Cuma günü kabinede kabul ettiğimiz plan hakkındaki görüşlerinize katılmıyorum" dedi. May, hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiği Davis'in görevinden ayrılmasına üzüldüğünü de belirtti.

Davis 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkması sonrası Brexit Bakanı olarak atanmıştı.

Davis'in istifasını yardımcıları Steve Baker ve Suella Braverman'ın istifaları izledi. İngiliz basınında istifaların devam edebileceği yorumları yapılıyor.

"TAM ANLAMIYLA BİR KAOS"

Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı kanattan milletvekili Peter Bone "prensip sahibi ve cesur" diyerek Davis'in istifa kararını övdü.

İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ian Lavery de "Bu tam anlamıyla bir kaos ve Theresa May'in hiçbir otoritesi kalmadı" yorumunu yaptı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de May'i Brexit sürecini yürütememekle eleştirdi.

İstifa haberi gece yarısından birkaç dakika önce geldi. İngiliz gazeteleri, dağıtım saatinden sonra gelen istifa nedeniyle özel baskı yaptı.

May'in bugün Avam Kamarası'nda milletvekillerine Cuma günü kabinenin kabul ettiği planı sunması bekleniyor. Ancak istifaların ardından Başbakan May'in milletvekillerinin desteğini almasının zor olacağı tahmin ediliyor.

İngiltere ile AB, uzlaşı tarihi olarak Ekim 2018'i belirlemişti. İngiltere'nin Mart 2019'da AB'den ayrılması planlanıyor.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 10:29
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