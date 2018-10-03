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“Brexit, Avrupa'yı Daha Da Kötüye Götürebilir“

“Brexit, Avrupa'yı Daha Da Kötüye Götürebilir“

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:11
“Brexit, Avrupa'yı Daha Da Kötüye Götürebilir“

ESKİ İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI FRANCO FRATTİNİ: "AB, TAMAMEN EKONOMİK BİR İŞBİRLİĞİ ALANI OLARAK DA KALABİLİRDİ. BREXİT'DE NE OLACAK BAKALIM? ÇÜNKÜ BREXİT, AVRUPA ORTAK PAZARINDA RAHATLIKLA ŞU ANKİ DURUMU DAHA DA KÖTÜYE GÖTÜREBİLİR. BİZE DAHA İDDİALI BİR VİZYON LAZIM"


ESKİ GENİŞLEMEDEN VE AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI’NDAN SORUMLU AB KOMİSERİ STEFAN FÜLE: "MUTSUZLUK, AB'NİN EVRİM GEÇİRİYOR OLMA SEBEPLERİNDEN BİRİ. TÜRK DOSTLARIM YILLAR ÖNCE AB'YE BAŞVURDUKLARINDA AB'NİN DURUMU VE ŞİMDİKİ AB'NİN DURUMU FARKLI. EVET DAHA ÇOK AVRUPA İSTİYORUZ AMA ELBETTE AYNI BEDEN HERKESE UYMUYOR"


Eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "AB, tamamen bir ekonomik bir işbirliği alanı olarak da kalabilirdi. Brexit'de ne olacak bakalım? Çünkü Brexit, Avrupa ortak pazarında rahatlıkla şu anki durumu daha da kötüye götürebilir. Bize daha iddialı bir vizyon lazım." dedi.
Frattini, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen TRT World Forum'un, "Çıkmazlarıyla Avrupa Birliği: Avrupa Projesi’nin Sonu mu Geliyor?" başlıklı oturumunda konuştu.


Frattini, İtalya'nın geçmişte hatalar yaptığını, AB konusunda kazanılan başarıları garanti görerek hareket ettiklerini belirtti.


AB'nin birçok konuda kolaylık sağladığını dile getiren Frattini, "İnsanlar kolaylıklara çok çabuk alıştı. İtalyanların memnuniyetsiz olmasının arkasında bir sebep var. Brüksel'e baktığınız zaman 'her şey yolunda' diyorlar, eğer yolunda gitmiyorsa, 'bu ulusların yaptığı hatalardan dolayıdır ve bu sizin suçunuzdur' diyorlar. Halbuki realiteye baktığımız zaman aslında en fazla Avrupa savunucusu ülkelerin başında geliyorduk biz ama yalnız bırakıldığımızı hissettik, mesela mülteci krizinde. Göçmenler konusunda yalnız bırakıldık. Krizden çıkmaya çalışırken, bazı para ve kemer sıkma politikaları geliştirildi, buna Almanya liderlik etti ve yardımcı olmadı. Bir yandan izolasyon bir yandan göç, mülteci krizi. İşte bu yolu aşındırdıktan sonra İtalyanlar sağa kaymış oldu." diye konuştu.


AB'nin ekonomik olarak kurulmuş bir topluluk olduğunu hatırlatan Franco Frattini, "AB, tamamen bir ekonomik bir işbirliği alanı olarak da kalabilirdi. Brexit'de ne olacak bakalım? Çünkü Brexit, Avrupa ortak pazarında rahatlıkla şu anki durumu daha da kötüye götürebilir. Bize daha iddialı bir vizyon lazım. Ekonomik alanın ötesine geçmemiz lazım, ortak dış politika, ortak güvenlik politikası lazım bize." ifadelerini kullandı.


"MUTSUZLUK, AB'NİN EVRİM GEÇİRİYOR OLMA SEBEPLERİNDEN BİRİ"
Dayanışma ve katılımın Avrupa Birliği için önemine vurgu yapan, Eski Genişlemeden ve Avrupa Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu AB Komiseri Stefan Füle, AB'nin kapalı mı yoksa kapsayıcı bir kulüp mü olacağı yönünde tartışılmasının gerektiğini, AB'nin bir kriz yönetiminin bulunmadığını söyledi.


Füle, Yunanistan'ın durumu hakkında da konuştuklarını ve euro bölgesinde kalıp kalmayacağını da tartıştıklarını belirterek, "Bugün Yunanistan'a bakın neredeyse o programdan çıkmak üzere. Zor dönemden geçtiler ama bütün mekanizmaları devreye soktuk çünkü Yunanistan'da olan şey başka yerlerde olmasın diye. Mutsuzluk, AB'nin evrim geçiriyor olma sebeplerinden biri. Türk dostlarım yıllar önce AB'ye başvurduklarında AB'nin durumu ve şimdiki AB'nin durumu farklı. Evet daha çok Avrupa istiyoruz ama elbette aynı beden herkese uymuyor. Tahmin ediyorum, bir grup ülke var AB içinde, onlar daha hızlı dibe çöküyorlar, başka ülkeler de onlara katılabilir." değerlendirmesinde bulundu.


İngiltere'nin AB'den ayrılmasına da değinen Füle, şunları aktardı:
"Brexit, AB'nin de ıskalamış olduğu bir şans. Çünkü AB, İngiltere'nin ayrılmasıyla çok şey kaybedecek. Çok yakın bir tarihte iki belge karşılaştırdım, birincisi Başbakan Cameron ile o dönem müzakere ettiğimiz belge, sonra Bratislava Deklarasyonunu kıyasladım onunla, o da haftalar sonra kabul edilmişti Brexit referandumundan sonra. Korkarım ki o kavşaktan gerçekten düşünmeden yürüyüp geçtik biz. Kemerlerinizi takın asıl şimdi başlıyor yolculuk."

Son Güncelleme: 03.10.2018 16:17
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