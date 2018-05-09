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Brent Petrolün Varili "trump" Etkisiyle 76,47 Dolar

Ankara, 9 Mayıs 18 : Brent petrolün varili, ABD Başkanı Donald Trump\'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından uluslararası piyasalarda 76,47 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili "trump" Etkisiyle 76,47 Dolar

Ankara, 9 Mayıs 18 : Brent petrolün varili, ABD Başkanı Donald Trump\'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından uluslararası piyasalarda 76,47 dolardan işlem görüyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:54
Brent Petrolün Varili

Ankara, 9 Mayıs 18 : Brent petrolün varili, ABD Başkanı Donald Trump\'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından uluslararası piyasalarda 76,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,55 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,16 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,08 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,51\'lik artışla 76,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 70,50 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, İran ile nükleer anlaşmadan çekilecekleri ve 2015\'te askıya alınan yaptırımların yeniden uygulanacağına ilişkin açıklamasına birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki geldi.

Trump’ın İran açıklamasıyla birlikte Brent petrolün fiyatı 76,73 dolara kadar yükseldi.

Uzmanlar, kademeli olarak yeniden yürürlüğe girecek olan yaptırımların tam boyutları ve diğer ülkelerin sürece katılıp katılmayacakları kesin olarak bilinmese de ABD’nin finans sistemi çerçevesindeki uygulamalarının İran’ın ihracatına sekte vurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 ve 2019\'a ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yükseltti. EIA\'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu\'na göre, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 71 dolar, gelecek yıl ise 66 dolar olması bekleniyor. Batı Teksas türü ham petrolün ortalama fiyatının da bu yıl 66 dolar ve 2019\'da 61 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Böylece EIA, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyatını, nisan ayındaki tahminlerine kıyasla 7 dolar yukarı çekmiş oldu. Her iki petrol türünün 2019 için ortalama varil fiyatı ise 3 dolar artırıldı.

Brent petrolde teknik olarak 76,69 ile 76,78 dolar aralığının direnç, 76,51 ile 76,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA/RU/ÖK)
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