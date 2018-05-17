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Brent petrol 80 doları aşarak son 3.5 yılın zirvesini gördü

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı.Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bugün 80 doları aştı.

Brent petrol 80 doları aşarak son 3.5 yılın zirvesini gördü

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı.Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bugün 80 doları aştı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
Brent petrol 80 doları aşarak son 3.5 yılın zirvesini gördü

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bugün 80 doları aştı. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da aynı saatte 72 dolara kadar yükseldi.

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Böylece, iki petrol türünde de fiyatlar Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Bir yıl önce, Brent türü petrolün varil fiyatının 52 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin kararının ardından, enerji şirketlerinin konu ile ilgili açıklamalarının petrol fiyatlarının yukarı yönlü tırmanışında etkili olduğunu kaydetti.

 

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:41
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