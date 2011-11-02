Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bozer Yıldız'ı Kabul Etti

Bozer, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Bozer Yıldız'ı Kabul Etti

Bozer, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

02 Kasım 2011 Çarşamba 17:20
Bozer Yıldız'ı Kabul Etti
banner238

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı kabul etti.

Bozer, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  çok önemli bir anlaşma imzalandığını, bunların tarihi olaylar olduğunu kaydetti.

Adanın çevresindeki doğal gaz ve petrol kaynaklarının Kıbrıs meselesine hem zenginlik, hem ciddi bir müşkülat ve siyasi zorluklar kattığını vurguladı.

Bozer, Rumların her zamanki tutum ve davranışlarıyla emrivaki yaparak, sanki adanın tek hakimiymişler gibi, 1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp ettikleri gibi, burada da aynı mantık ve felsefeyle zenginliklere el koyma, gasp etme tutumuna girdiklerini söyledi.

Rumların bu zenginlikleri aramak için bir takım siyasi ittifakların peşine düştüklerini, bu boyutuyla da Kıbrıs meselesini karıştırdıklarını ve belli bir iki kararla “adanın etrafındaki zenginliklerin de sahibi biziz” emrivakisi yapmaya çalıştıklarını, ahlaki olmayan bir yola girdiklerini ifade eden Bozer, Kıbrıs Türkü’nün anavatanına sonsuz güvendiğini vurguladı ve Kıbrıs Türk halkının adadaki zenginliklerin tümünün eşit ortağı olduğunu belirtti.

Bozer, bu noktada dünya kamuoyuna mesaj verme ve yasal zemin hazırlama adına önce Cumhurbaşkanı ile Türkiye Başbakanı’nın New York’ta anlaşma imzaladıklarını, ardından da Bakanlar Kurulu’nun TPAO’ya yetki verdiğini, bugün de yine arama ve çıkarma çalışmaları yapmak üzere bir protokol daha imzalandığını kaydetti.

Bozer, bu çerçevede dünya kamuoyuna ve Rumlara bu zenginliklerin sadece onların olmadığının, anlaşma ve eylemlerle gösterilmiş olacağını, bunu tarihi bir olay olarak gördüğünü söyledi.

Bozer, yapılan anlaşmaların iki ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

YILDIZ

Konuk Bakan Yıldız ise, KKTC’de bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, TPAO ve KKTC arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldığını belirterek, bunun her iki ülkenin de çıkarına olacağını ve Kıbrıs’ın hem karada hem denizde yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarma fırsatı oluşturacağını söyledi.

Yıldız, bu konuda KKTC Bakanlar Kurulu kararını son derece isabetli bulduklarını ifade ederek, son derece şeffaf şekilde Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Anlaşması’nın ardından yapılan bu anlaşmalar dizisinin mutlaka artılar getireceğine inandığını söyledi.

Bütün bunların kendilerinden sonraki nesillere daha güzel bir Kıbrıs bırakmak için yapıldığını ifade eden Yıldız, uluslararası hukuka aykırı olarak Güney Kıbrıs Rum kesiminin yürüttüğü bu faaliyetlerin, hiç kimsenin kabul edebileceği faaliyetler olmadığını ve bunların uluslararası hukukta bir geçerliliğinin olmadığını söyledi.

Yıldız, “Kıbrıs’ın tamamına eşit şekilde dağılacak kaynakların söz konusu olmadığı” bir anlaşmanın, bu anlamda “Güney Kıbrıs ile imzalanan anlaşmaların” doğru olmadığına inandıklarını söyledi.

Yıldız, burada yürüttükleri faaliyetlerin hem teknik hem de siyasi anlamda bir çıkış olduğunu belirterek, öncelikle bu kaynakların bir an önce çıkarılması ve çalışmaların tamamlanması için talimat verdiklerini söyledi.

Yıldız, iyi bir sonuç çıkacağına inandıklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 02.11.2011 17:20
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretBakanBOZERYıldızKıbrıs Meselesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim