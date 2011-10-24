BOZER, TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ ONURUNA YEMEK VERDİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, AKP Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti onuruna dün akşam Girne’de yemek verdi.

Zone Restoran’da yer alan yemeğe Başbakan İrsen Küçük, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, ana muhalefet CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, DGP Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler ile TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti üyeleri katıldı.

BOZER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer yemekte yaptığı konuşmada, TBMM’nin değerli üyelerini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti ve TBMM heyetine siyasi parti başkanları ile komisyon üyelerini tanıttı.

BOZKIR

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ise, TBMM heyetinin ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğini, bundan mutluluk duyduklarını ifade ederek, ziyaretin TBMM’nin KKTC’ye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bozkır, 38 yıllık siyasi hayatı boyunca Kıbrıs davasına hizmet etiğini ifade ederek, kendilerine gösterilen yakın ilgi için teşekkürlerini sundu.C