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Böylesini duymadınız… Kundaktaki bebeği kaçırdı

Hindistan'da bir eve giren maymun 16 günlük bir bebeği kaçırdı. Maymun tarafından kaçırılan bebek, ertesi gün ölü bulundu.

Böylesini duymadınız… Kundaktaki bebeği kaçırdı

Hindistan'da bir eve giren maymun 16 günlük bir bebeği kaçırdı. Maymun tarafından kaçırılan bebek, ertesi gün ölü bulundu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 22:44
Böylesini duymadınız… Kundaktaki bebeği kaçırdı
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Cumartesi günü Orissa eyaletinde gerçekleşen olayda bir erkek bebek, maymun tarafından kaçırıldı. Evde annesiyle birlikte uyuyan bebeği alarak kaçan maymun ortadan kayboldu.

Maymunu gözden kaybeden anne polise haber verirken, gün boyu yapılan aramalarda bebeğe ya da maymuna hiçbir yerde rastlanmadı. Ertesi gün devam eden çalışmalarda bebeğin cansız bedeni bir su kuyusunun içinde bulundu.

Temsili fotoğraf.

Temsili fotoğraf.

Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan bebeğin boğularak can verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bölge halkının verdiği ifadelere göre, maymunların sık sık evlere girdikleri ve hırsızlık yaptıkları ancak ilk kez bir bebeği kaçırdıkları belirtildi.

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