Güney Kore'de bir adam komşusunun köpeğini öldürdükten sonra yaptığıyla böyle vahşet olmaz dedirtti.

Güney Kore’nin Pyeongtaek şehrinde bir adam, komşusunun köpeğini sürekli havlamasından şikayetçi olduğu için öldürdü. Cani adamın yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı.

İddiaya göre ailenin Corgi cinsi köpeğini pişiren adı açıklanmayan adam, köpeğin sahipleriyle birlikte tüm mahalleyi yemeğe çağırdı. Sosyal medyada yayılan olay büyük tepki çekerken, adamın yaptıkları ‘böyle vahşet olmaz’ dedirtti.

Kore mutfağında köpek eti kullanılsa da, yeni nesilde tüketiminin giderek düştüğü belirtiliyor.