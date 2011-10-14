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Böyle Rezillik Görülmedi

Rum Bakan KKTC'de doğaya aykırı ilişkiden tutuklandı.

Böyle Rezillik Görülmedi

Rum Bakan KKTC'de doğaya aykırı ilişkiden tutuklandı.

14 Ekim 2011 Cuma 18:28
Böyle Rezillik Görülmedi
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Böyle bir rezillik görülmedi. Rum Yönetimi eski Maliye Bakanı Michael Sarris ile birlikte doğaya aykırı ilşki sırasında Mahmut Başarırı ve Mehmet Kahraman isimli şahıslar suç üstü tutuklandı.

Böyle bir rezillik görülmedi. Rum Yönetimi eski Maliye Bakanı  Michael Sarris ile birlikte  doğaya aykırı ilşki sırasında Mahmut Başarırı ve Mehmet Kahraman isimli şahıslar suç üstü tutuklandı.



Dün gece saat 23.00'te tutuklandılar.

Rum Eski maliye Bakanı ve Hristofiyas'ın müzakere heyetinde ekonomi danışmanı Sarris para vererek ikna ettiği 15 - 16 yaşlarındaki genç Türk çocukları kendisi ile ilişkiye girmek için ikna etti. Bir istihbaratı değerlendiren Polis olay yerine baskın yaparak grup sex halindeki zanlıları suç üstü yakaladı.

Aktif olan Türkler Pasif olan ise Rum Bakan'dı

İlişki sırasında aktif olanların Türk Gençler Pasif olanın ise Rum maliye Bakanı olduğu saptanmış.


Eski maliye bakanı ayni zamanda müzakere heyeti üyesi.

Dün gece tutuklanan eski Rum maliye Bakanı Sarris ayni zamanda Hristofyas'ın Kıbrıs Müzakereleri sürecinde Ekonomi konusundaki danışmanlardan bir tanesi.


Grup Yapıyorlarmış

Topluca doğaya aykırı ilşki içerisinde suç üstü yakalanan şahıslar grup halinde sex yapıyorlardı.

Polis soruşturması devam ediyor.

Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber dünya basınında yer alacak gibi.

Bu rezillik haberinin Türkiye ve KKTC medyasının yanısıra tüm dünya medyasının da ilgisini çektiği söyleniyor.

Rum Polis Basın Subaylığı tutuklanmayı doğruladı.

Rum Haber Ajansı KİPE'nin haberine göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Mihalis Katsunotos, Sarris'in tutuklandığı haberini teyit etti. Konuyla ilgili İki Toplumlu Cürümler Komitesi'ndeki Rum üye ile iletişime geçtiğini ve Sarris'in dün akşam Kıbrıs Türk makamları tarafından tutuklandığıyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Katsunotos, Sarris'in bugün mahkemeye çıkarıldığını ve aleyhine 3 günlük tutuklama emri verildiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 14.10.2011 18:28
Anahtar Kelimeler:
RumBakanRezalet
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