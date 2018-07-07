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Para miktarı 406 bin TL oldu
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Böyle entrika filmlerde olmaz… Aynı anda 3 kadını idare ettiği anlaşılınca…

Çin'de aynı anda sevgili olduğu 3 kadından binlerce TL değerinde para alan adam, kadınların birbirini öğrenmesi sonucu yakayı ele verdi.

Böyle entrika filmlerde olmaz… Aynı anda 3 kadını idare ettiği anlaşılınca…

Çin'de aynı anda sevgili olduğu 3 kadından binlerce TL değerinde para alan adam, kadınların birbirini öğrenmesi sonucu yakayı ele verdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:16
Böyle entrika filmlerde olmaz… Aynı anda 3 kadını idare ettiği anlaşılınca…

Çin’de medyanın gündemine oturan olay Nanning kentinde yaşandı. 3 kadınla aynı anda ilişki yaşayan Fu soyadlı adam, kadınlardan birinin hareketlerinden şüphelenmesi sonucu ifşa oldu.

Fu’nun kendisinden sık sık para istediğini ifade eden Li, son olarak annesinin ameliyatı gerekçesiyle yüklü miktarda olmak üzere toplamda 200 bin yuan (137 bin TL) para verdiğini söyledi.

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1 yıldır birlikte olduğu Fu’nun sürekli telefon numarasını değiştirdiğini ve sabit bir adresi de olmadığını söyleyen Li, bir gün kavga ettikleri sırada adamın çalan telefonunu eline aldığını, o anda hayatını şokunu yaşadığını belirtiyor.

Li, telefonun diğer ucundaki kadının da Fu’yla ilişkisi olduğunu öğrendi. Ancak olaylar bununla da bitmedi. Telefondaki Wei, öğrendiği gerçeği en yakın arkadaşına anlatınca bir şok da o zaman yaşadı.

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Fu’nun en yakın arkadaşıyla da ilişkisi olduğunu öğrenen Wei, Li ile konuşarak intikam planı yaptı. Adı açıklanmayan 3. kadın aracılığıyla Fu’yu buluşmaya çağıran kadınlar, adamın gelmesiyle üzerine saldırdı. Fu’ya hem kalbini hem de paralarını kaptıran kadınlar, araya giren kişiler sayesinde güçlükle sakinleştirildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Fu’yu gözaltına alırken, kadınlar dolandırıcılık iddiasıyla adamdan şikayetçi oldu.

Çin medyasında yer alan haberlere göre olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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