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Boşnakların Dinmeyen Acısı “srebrenitsa”

Srebrenitsa, 10 Temmuz 18 (.): İkinci Dünya Savaşı\'nın ardından Avrupa\'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 23 yıla rağmen Boşnakların kapanmayan yarası olmaya devam ediyor.

Boşnakların Dinmeyen Acısı “srebrenitsa”

Srebrenitsa, 10 Temmuz 18 (.): İkinci Dünya Savaşı\'nın ardından Avrupa\'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 23 yıla rağmen Boşnakların kapanmayan yarası olmaya devam ediyor.

10 Temmuz 2018 Salı 13:27
Boşnakların Dinmeyen Acısı “srebrenitsa”

Srebrenitsa, 10 Temmuz 18 (.): İkinci Dünya Savaşı\'nın ardından Avrupa\'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 23 yıla rağmen Boşnakların kapanmayan yarası olmaya devam ediyor.

Bosna Hersek\'in doğusundaki Srebrenitsa\'da 11 Temmuz 1995\'te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü soykırım, sadece Bosna Hersek\'te değil, tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline geldi.

TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN 35 KURBAN POTOÇARİ’YE DEFNEDİLECEK

Soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz\'da öldürüldükten yıllar sonra farklı toplu mezarlarda bulunan ve kimlik tespitleri tamamlanan 35 kurban, diğer kurbanların yanına, Potoçari Anıt Mezarlığı\'na defnedilecek.

Halihazırda 6 bin 575 kurbanın mezarının bulunduğu Potoçari Anıt Mezarlığı\'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı, yarınki cenaze töreninin ardından 6 bin 610\'a yükselecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, kimlik tespiti yapılmış ancak bazı uzuvları bulunamadığı için henüz defnedilmeyen 170 kurban var.

Yaklaşık bin 600 soykırım kurbanının halen kayıp olduğu gerçeği ise Srebrenitsa yarasının neden hala kapanamadığının en önemli göstergesi.

SOYKIRIM KARARI VE SUÇLULARI

Hollanda\'nın Lahey kentideki Uluslararası Adalet Divanı, 2007\'deki kararında, ICTY\'den gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Ratko Mladic, ICTY\'de geçen kasım ayında sonuca bağlanan davada, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi.

Aynı mahkeme, 2016\'da sonuca bağladığı davada, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic\'e Srebrenitsa soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Srebrenitsa soykırımındaki suçları nedeniyle eski Sırp general Radislav Krstic\'i 35 yıl, Vidoje Blagojevic\'i 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara\'yı ömür boyu, Drago Nikolic\'i 35 yıl, Ljubomir Borovcanin\'i 17 yıl, Vinko Pandurevic\'i 13 yıl, Radivoje Miletic\'i 19 yıl, Milan Gvero\'yu 5 yıl hapse mahkum etti. Bosna Hersek Mahkemesinde görülen davada ise 13 Temmuz 1995\'te bine yakın Boşnak sivilin öldürülmesiyle suçlanan Milorad Trbic, 30 yıl hapse mahkum edildi.

Farklı mahkemelerde görülen Srebrenitsa davalarında bugüne kadar 45 Sırp, toplam 699 yıl hapis cezası aldı.

Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic de Srebrenitsa\'daki soykırımla suçlanmış ancak ICTY\'deki yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti.

(AA/FG)
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