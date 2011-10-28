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Bosna'da ABD elçiliğine saldırı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş eden silahlı saldırgan güvenlik.....

Bosna'da ABD elçiliğine saldırı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş eden silahlı saldırgan güvenlik.....

28 Ekim 2011 Cuma 20:56
Bosna'da ABD elçiliğine saldırı
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş eden silahlı saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede silah sesleri duyuldu.

Saraybosna'nın en merkezi yerlerinden Mesa Selimoviç Bulvarı'nda silahlı bir saldırgan, aniden ABD Büyükelçiliği binasına ateş etmeye başladı. Silahlı saldırının başlamasının ardından güvenlik güçleri, trafiği durdurarak çevrede geniş önlemler aldı.

Sivillerin yaklaştırılmadığı bölge, kordon altına alındıktan sonra silahlı saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis telsizlerinden yapılan anonslarda, silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede, bir güvenlik görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 20:56
Anahtar Kelimeler:
ABDSaldırıBosnaElçilikBaşkentSaraybosna
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