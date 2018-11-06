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Bosna Hersek\'te "afetlere Hazırlık" Toplantısı

Saraybosna, 6 Kasım 18 : Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI SEE) 37. Bölgesel Toplantısı Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da başladı.

Bosna Hersek\'te "afetlere Hazırlık" Toplantısı

Saraybosna, 6 Kasım 18 : Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI SEE) 37. Bölgesel Toplantısı Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da başladı.

06 Kasım 2018 Salı 12:23
Bosna Hersek\'te
Saraybosna, 6 Kasım 18 : Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI SEE) 37. Bölgesel Toplantısı Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da başladı.
2018 yılı faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya girişimin üyeleri Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Slovenya ve Sırbistan\'dan temsilciler katıldı.
Dönem başkanlığını Türkiye\'nin yürüttüğü girişimin toplantısına Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) adına Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu katıldı.
DPPI SEE\'nin 2000\'den beri faaliyet gösterdiğini aktaran Palakoğlu, bu organizasyonun özellikle afet risklerinin azaltılması ve afetlere karşı hazırlık için kurulmuş bir girişim olduğunu ifade etti.
Girişimin ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez toplandığını belirten Palakoğlu, bir önceki toplantının Türkiye\'de yapıldığını hatırlattı.
Palakoğlu, iki gün sürecek toplantıda üye ülkelerin afet risklerinin azaltılması noktasında hangi faaliyetleri yürüttüklerinin ele alınacağını kaydederek, "Avrupa\'da da çoğu zaman sel ve orman yangınları gündeme geliyor. Bütün bunlarla alakalı iş birliği ve hazırlıklar yapmak, bu tarz afetlerle karşılaştığımızda da birbirimize yardımcı olmak amacıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
DPPI SEE Bosna Hersek Başkanı Vlatko Jovanovski de toplantıda iş birliği olanaklarının ele alınacağını aktararak, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcilerinin de toplantıya katıldığını ifade etti.
Jovanovski, toplantıda ayrıca 2019 yılına ilişkin planlamalar da yapılacağı sözlerine ekledi.
(AA/RÇ/ÖK)

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