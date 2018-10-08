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Bosna Hersek'teki Seçimlerin Galibi Komsıc

Bosna Hersek'teki Seçimlerin Galibi Komsıc

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:44
Bosna Hersek'teki Seçimlerin Galibi Komsıc

DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİNİN HIRVAT ÜYELİĞİ ADAYI ZELJKO KOMSIC, SEÇİMİ KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Bosna Hersek'teki Demokrat Cephenin (DF) Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı.

Başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hırvat politikacı, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Hırvat üyesi olduğunu söyledi.

Tüm adayları tebrik eden Komsic, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin hizmetinde olacağım." dedi.

Daha önce iki dönem (8 yıl) Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliği görevinden bulunan Komsic, "Benden endişeniz olmasın. Üstlendiğim bu sorumlulukta yanlış yapmamak için elimden geleni yapacak, güveninizi boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:30
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