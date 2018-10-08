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Bosna Hersek'teki Seçimler

Bosna Hersek'teki Seçimler

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:35
Bosna Hersek'teki Seçimler

MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU, OYLARIN YÜZDE 84,1'İNİN SAYILDIĞINI AÇIKLADI
 

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile devlet başkanlığı konseyi üyelerinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerde kullanılan oyların yüzde 84,1'inin sayıldığını duyurdu.

CIK Başkanı Branko Petric, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, dünkü seçimlerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 53,3'ünün sandığa gittiği belirterek, kullanılan oyların yüzde 84,1'inin sayımının tamamlandığını aktardı.
Petric, ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi yarışında Boşnak üyeliği için Demokratik Eylem Partisi (SDA) adayı Sefik Dzaferovic'in, Hırvat üyeliği için Demokrat Cephe (DF) adayı Zeljko Komsic'in ve Sırp üyeliği için Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Milorad Dodik'in önde olduğunu duyurdu.
Dün gece sandıkların kapatılmasından kısa bir süre zaferlerini ilan eden söz konusu üç ismin oy oranlarına da değinen Petric, Dzaferovic'in oyların yüzde 37,1'ini aldığını ifade etti.
Petric, konseyin Boşnak üyeliği için yarışan diğer adaylardan Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisinden (SDP BiH) Denis Becirovic'in oyların yüzde 33,4'ünü, Daha İyi Gelecek Birliğinden (SBB) Fahrudin Radoncic'in ise yüzde 12,8'ini aldığını açıkladı.
Konseyin Hırvat üyeliği yarışında ise oyların yüzde 51,5'ini alan Komsic'in önde olduğunu aktaran Petric, Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) adayı Dragan Covic'in ise oyların yüzde 36,9'unu aldığını ifade etti.
Petric, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) kullanılan oylarla seçilen Sırp üyeliği yarışında ise oyların yüzde 53,8'ini alan Dodik'in önde olduğunu belirterek, "Zafer Birliği" ittifakının adayı Mladen İvanic'in ise sayılan oyların yüzde 42,9'unu aldığını bildirdi.
Başkanlık konseyi üyeliği için 6'sı Boşnak, 5'i Hırvat ve 4'ü Sırp olmak üzere 15 aday yarıştı.
ENTİTE VE ULUSAL DÜZEYDEKİ PARLAMENTOLARIN SONUÇLARI DA AÇIKLANDI
Öte yandan, ulusal düzeydeki Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile entiteler düzeyindeki Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve RS parlamentoları için de partilerin oy dağılımları kamuoyuyla paylaşıldı.
CIK verilerine göre, FBIH parlamentosu seçimlerinde sayımı tamamlanan oyların yüzde 25,3'ünü alan SDA, RS parlamentosunda ise oyların yüzde 32,3'ünü alan SNSD önde gidiyor.
Ulusal düzeydeki Temsilciler Meclisi yarışında ise FBIH'de sayılan oyların yüzde 25,7'sini alan SDA önde görünürken, RS'de ise oyların yüzde 39,3'ünü alan SNSD rakiplerine göre avantajlı konumda olmaya devam ediyor.
Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin 28 üyesi FBIH'den, 14 üyesi ise RS'den gelen oylarla belirleniyor.
 

Son Güncelleme: 08.10.2018 21:13
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