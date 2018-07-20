banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.402
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2897
EURO
5.6125
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Kavurucu sıcaklar devam edecek
KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezar ortaya çıktı.

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezar ortaya çıktı.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:16
Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezar ortaya çıktı.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Basın Sözcüsü LejlaCengic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in batısındaki Drvar şehri yakınlarındaki Golubjnaca çukurunda yeni toplu mezar bulunduğunu belirtti.
Toplu mezarın bulunmasının ardından başlatılan kazı çalışmaları kapsamında 8 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldığını ifade eden Cengic, "Bulunan iskeletler tam değil. Söz konusu olan kemik parçaları. Kazı çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.
Cengic, iskelet kalıntılarının 64 metre derinlikte bulunduğunu söyleyerek, "Bir kişinin daha iskeletine ulaşıldı ancak çukurun etrafı mayınlı bölge olduğu için kalıntılar çıkartılamadı. Mayın temizleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarından sonra kalıntıları çıkartacağız." diye konuştu.
Yeni bulunan toplu mezarın 800 metre uzaklığında 2001'de yapılan kazı çalışmalarında 19 kurbana ait kemik parçalarının bulunduğunu anımsatan Cengic, bölgedeki toplu mezar arama çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. 
Cengic, cesetlerin Bosna Savaşı'nda öldürülen Boşnak sivillere ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi. 
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.07.2018 21:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump yine Fed'i eleştirdi
Trump yine Fed'i eleştirdi
Meksika'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 ölü
Meksika'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 ölü
İran'da yaklaşık 5 bin erkek aile içi şiddet gördü
İran'da yaklaşık 5 bin erkek aile içi şiddet gördü
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Whatsapp'tan Hindistan'daki Linç Olaylarına Karşı Önlem!
Whatsapp'tan Hindistan'daki Linç Olaylarına Karşı Önlem!
Aşırı güzel Iskra Lawrence
Aşırı güzel Iskra Lawrence
Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen
Öp beni büyük aşkım Gisele Bündchen
Sansür mağduru Ginta Lapina
Sansür mağduru Ginta Lapina
Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı
Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı
Rusya'dan Yunanistan'a “Protesto“
Rusya'dan Yunanistan'a “Protesto“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim