Bosna Hersek'te Hidroelektrik Santralinde Patlama!

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac yakınlarındaki Kostela'da bulunan hidroelektrik santralinde yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Una Sana Kantonu Polis Müfettişi Adnan Beganovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidroelektrik santralinde öğle saatlerinde patlama meydana geldiğini ifade ederek, "Patlamanın işçilerin santralin içerisindeki türbinleri temizlerken yaşandığı öğrenildi. Patlamada 3 işçi yaşamını yitirirken, bir işçi de yaralandı." dedi.

Santralde bulunan diğer işçilerin patlamanın etkisinden dolayı olay yerine ulaşamadığını aktaran Beganovic, bölgeye sevk edilen ilk yardım ekiplerinin ulaştığı yaralı kişinin ise Bihac'taki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Beganovic, olay hakkında incelemenin devam ettiğini kaydetti.

